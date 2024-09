Haber Ekspres gazetesinden Turgay Kılıç'ın haberine göre; 2024-2025 yılı eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrencilerin karnında zil çalmaya devam ediyor. Okulların açılmasının ardından eğitimciler, öğrencilerin ücretsiz sağlıklı gıdaya ve suya ulaşmalarını isterken bu defa okullardaki temizlik konusuyla eğitimdeki eksiklikler yeniden gündeme geldi. İzmir'in CHP'li belediyeleri ise yurttaşlardan gelen tepkiler üzerine kollarını sıvadı. İzmir'in yerel belediyelerinden Buca Belediyesi, cadde ve sokaklardan sonra şimdi de okulların temizliği için harekete geçti. İzmir Büyükşehir Belediyesi ise bünyesindeki yurtlarından fiyat artışına gitmeyerek önceki dönemin kayıt fiyatlarıyla hizmet vermeye devam edecek.

Eğitim eksiklerle başladı

2024-2025 yeni eğitim öğretim yılının açılmasıyla eğitimciler 'temizlik görevlilerinin eksikliği' ve 'okulda ücretsiz yemek, ücretsiz sağlıklı su' talepleriyle yeniden alanlara indi. Eğitimci sendikaları üyesi öğretmenler ile İzmir Okul Yemeği Koalisyonu üyeleri, öğrencilerin hijyenik ve sağlıklı eğitime kavuşması için ardı ardına açıklamalar yaptı, tepkilerini gösterdi. Önceki hafta İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde bir araya gelen öğretmenler, öncelikle okullarda temizlik görevlilerinin olmadığına dikkati çekerek velilerin veya öğretmenlerin okulları temizlemek zorunda kaldığını, bu sebeple de eğitime ayrılan bütçenin temizlik görevlisi personeli alımı için kullanılmasına dikkat çekiyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise, katıldığı bir televizyon programında 45 bine yakın okulda kadrolu temizlik personelinin olduğunu söyledi. Öte yandan Bakan Tekin, 'okullarda temizlik projesi' için başlatılan programın bu yıl revize edilip haftada 5 gün tam zamanlı çalışma yerine haftada 3 gün kısmi zamanlı çalışma esasına dayandırıldığına belirtmesiyle eğitimcilerin yeniden ayaklandı ve tepkileri artarak devam ediyor. İllerdeki milli eğitim müdürlüklerinin önünde toplanan öğretmenler, duruma "Eğitime bütçe" ayrılması gerektiğini söyleyerek tepkilerini gösterdi.

Buca'dan ilk atak

Buca Belediyesi, sokak ve caddelerdeki temizliğin ardından şimdi de bölgesindeki okullar için kollarını sıvadı. Belediye bünyesinde çalışan temizlik personelleri, okulun tuvaletini, sınıflarını, bahçe, merdivenleri ve diğer tüm alanları öğrencilerin daha sağlıklı ortamda eğitim görmeleri için temizliyor. Bölgedeki velilerden gelen tepkiler üzerine harekete geçen Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ise, bu konuda Mustafa Kemal Atatürk'ü örnek göstererek "Her gün Buca'nın sokaklarında vatandaşlarımızla buluşuyorum ve okulların temizlik sorunuyla ilgili birçok şikayet alıyorum. Velilerimiz, Milli Eğitim Bakanlığı'nın temizlik bütçesinin yetersizliğinden dolayı duydukları rahatsızlığı dile getiriyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bize hedef gösterdiği muasır medeniyet seviyesine ulaşmanın en önemli unsuru eğitimdir. Çocuklarımızın hijyenik ve sağlıklı ortamlarda eğitim almaları için elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.

İzBB'den ikinci atak

İzmir Büyükşehir Belediyesi (İzBB) Başkanı Dr. Cemil Tugay, ekonomik krizden etkilenen gençler için yurt ücretlerine zam yapmadı. İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İZELMAN AŞ bünyesindeki sosyal tesisler, bu yıl 72 kız, 108 erkek öğrenciyi ağırlayacak. Başkan Cemil Tugay’ın aldığı karar doğrultusunda geçen yılın fiyatı olan aylık 2 bin TL, aynı fiyat üzerinden kayıt almaya devam edecek.

Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesi, "İzmir öğrencilere sahip çıkıyor" sloganıyla tüm öğrencilere kucak açtı. İl dışından İzmir'e gelen tüm öğrencilere 35 milyon lira eğitim, yapay zekâ, sıcak yemek, çamaşırhane, konaklama ve ulaşım desteği sağlarken tüm bunların yanında nakliye hizmeti de sunuyor.

Öğrencilere lokanta

Ayvalık Belediyesi, öğrenciler için 'Öğrenci Lokantası' açarak eğitime uygun fiyatlı yemek desteğinde bulunuyor. 30 lira karşılığında 3 çeşit yemek verilmesi öğrencileri memnun ederken Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Projenin ikinci lokantası da meslek yüksek okulunun bulunduğu adliye bölgesinde çok yakında hizmete açılacak. Öğrenciler her gün birbirinden lezzetli yemeklerle buluşacak; salçalı köfte, orman kebabı, çıtır tavuk, et döner, etli bezelye, etli nohut, piliç şinitzel, etli kuru fasulye, kıymalı patates. Tüm bunların yanında mercimek, domates, yayla, sebze, et suyu ve ezogelin gibi çorbalar da yer alacak. Bulgur ve pirinç pilavı da her öğün sunulacak. Haftanın beş günü mutlaka tüm bu yemeklerin yanında meyve ikramı da yapılacak. Bölgede bulunan Atatürk Anadolu Lisesi, Sakarya Ortaokulu ve yapımı çok yakında tamamlanacak Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerini de öğlen yemeğine bekliyorum" açıklamasını yaptı.

Öğrencilerin cebi yanıyor

Önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığını yürüten Tunç Soyer, üniversite öğrencileri için ücretsiz yemek desteğinde bulunuyordu. 31 Mart 2024 yerel seçimleri sonrasında yönetimin değişmesiyle üniversite öğrenciler için belirli saatlerdeki yemek dağıtımı okullar kapanana kadar devam etti. Ege Üniversitesi öğrencileri, gazetemize yaptığı açıklamada "Okulda ve dışarıda yemek fiyatları son zamanlarda çok arttı, cebimizi yakıyor. Üniversite öğrencilerine verilen yemek desteği uygulamasının devam etmesi bizler için önemli. Ailemizden gelen para yetmediği için bir yerlerde yarı zamanlı çalışmak zorunda kalıyoruz. Üstelik herhangi bir kafede, işletmede çalıştığımızda ise aldığımız asgari ücretin yarısı ödeniyor. Asgari ücret yetmezken, yarısı maaş nasıl yetebilir ki? Ama biz öğrencilere okul hayatımız boyunca ufak destekler de olsa eğitim hayatımız ile ekonomik şartlarımız arasında tereddüt yaşamayız. Şimdilik bu iki ana teredüt içinde okumaya çalışıyoruz" dedi.