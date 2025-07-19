CHP Merkez Yürütme Kurulu Üyesi ve Gölge Milli Eğitim Bakanı Yankı Bağcıoğlu, 6 Temmuz 2025’te Pençe-Kilit Harekât Bölgesi’nde 12 askerin hayatını kaybettiği mağara faciasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bağcıoğlu, olayın ardından geçen 12 güne rağmen TBMM’de verilen araştırma önergelerinin reddedildiğini hatırlatarak, “Herkes unutsa da biz unutmayacağız” ifadelerini kullandı.



“Detaylı adli ve idari tahkikat şart”

CHP’li Yankı Bağcıoğlu, olayın yaşandığı mağaranın çok katlı yapıya sahip olduğunu, terör örgütü tarafından hastane olarak kullanıldığını ve kimyasal madde riski taşıdığını belirterek, kapsamlı bir soruşturma yapılmasının zorunlu olduğunu söyledi.

Açıklamasında “Her girişte detaylı planlama hayati önem taşıyor” diyen Bağcıoğlu, kamuoyunun vicdanını temsil ettiğini belirttiği bazı soruları sıraladı.

Yankı Bağcıoğlu’nun yönelttiği kritik sorular

1. Gaz ve jeolojik risk değerlendirmeleri yapıldı mı?

Mağaraya giriş öncesi gaz ve jeolojik analizler gerçekleştirildi mi? Kimyasal madde tespiti için özel testler uygulandı mı?

2. İnsansız sistemler devreye sokuldu mu?

İnsansız kara araçları, gaz algılayıcı dronlar ve dedektör köpekler kullanıldı mı? Bu ekipmanların uygun eğitimi sağlandı mı?

3. Koruyucu ekipman ve havalandırma sağlandı mı?

Gaz maskeleri, solunum cihazları, karbonmonoksit dedektörleri gibi araçlar personele verildi mi? Mağara içinde yapay havalandırma kullanıldı mı?

4. Operasyonun ilerleyişi kontrollü müydü?

Mağaraya girişler kademeli mi gerçekleşti? Personel sayısı kontrollü şekilde mi artırıldı?

5. İletişim ve sağlık desteği yeterli miydi?

Telsiz ve kablolu iletişim sistemleri kullanıldı mı? Giriş noktasında sağlık ekipleri hazır mıydı?

6. Sadece eğitimli personel mi görev aldı?

Zehirli gazlara karşı özel eğitim almış personel mi mağaraya gönderildi? Tüm operasyon protokollere uygun şekilde mi yürütüldü?

7. TSK bünyesindeki kurtarma ekipleri neden devreye alınmadı?

Bu konuda bir açıklama yapıldı mı?

8. İhmali olanlar hakkında işlem başlatıldı mı?

Soruşturma sürecinde herhangi bir sorumlu hakkında işlem yapıldı mı?

Bağcıoğlu, “Bu sorular sadece yaşananların aydınlatılması için değil, benzer trajedilerin bir daha yaşanmaması için de önemlidir” dedi. “Biz hep böyle yapıyoruz, bir şey olmuyordu” anlayışının kabul edilemez olduğunu vurgulayan CHP’li yönetici, olası ihmallerin üzerinin örtülmemesi gerektiğini ifade etti.