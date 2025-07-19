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Beşiktaş’ın kısa süre içinde Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile hazırlık maçı oynayacağı bilinirken, Hekimoğlu’nun bu maçta forma giymesi beklenmiyor.

Açıklamada, “Futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.” ifadelerine yer verildi.

Kulübün açıklamasında, Hekimoğlu’nun Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde MR görüntülemesinin yapıldığı ve sol uyluk üst adalesinde (rectus femoris) gerilme ile birlikte kanama tespit edildiği belirtildi.

Siyah-beyazlı kulüp, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada genç futbolcunun sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’da sürdürüyor. Takımın Wolfsberger AC ile oynadığı hazırlık karşılaşmasının 46. dakikasında sol uyluk adalesinde ağrı hisseden Mustafa Erhan Hekimoğlu, oyuna devam edemedi.

Beşiktaş, Shakhtar Donetsk ile oynanacak hazırlık maçı öncesinde genç futbolcu Mustafa Erhan Hekimoğlu’nun sakatlandığını duyurdu. Yapılan kontrollerde uyluk üst adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiği bildirildi.

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