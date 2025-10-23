CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 2025-2028 banka promosyon anlaşmasına tepki göstererek, “350 bin kişilik teşkilatın aldığı promosyon, 300 kişilik belediyenin aldığına kıyasla çok düşük” dedi.

Emniyet Teşkilatı promosyon anlaşması tartışma yarattı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 2025-2028 yıllarını kapsayan banka promosyon anlaşmasına tepki gösterdi. Bakan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Teşkilatı’nın “bir kez daha hüsrana uğradığını ve sahipsiz bırakıldığını” ifade etti.

Bakan, 350 bin personeli bulunan teşkilatın kişi başı 100 bin TL promosyon almasının, 300 kişilik bir belediyenin 96 bin TL almasıyla kıyaslandığında kabul edilemez olduğunu belirtti.

Murat Bakan, paylaşımında şunları dile getirdi:

"Emniyet Teşkilatı bir kez daha hüsrana uğradı, bir kez daha sahipsiz bırakıldı. 300 kişinin çalıştığı belediye 96 bin TL alırken, 350 bin kişilik Teşkilat'ın 100 bin TL promosyon alması nasıl izah edilir? İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bizzat ilgilenmen gereken bir konudur bu, sadece komisyona bırakılmaz! Bu para polisin derdine derman mı, yarasına merhem mi olur?"

Bakan ayrıca, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın kendi pozisyonunu ve gücünü kullanarak personeline sahip çıkmadığını savundu.