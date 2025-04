CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, AK Partili Meclis Üyesi Erdal Seyitler’in İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Sözcüsü Yağmur Yurdakul Özkan’ın üzerine yürüyerek küfür ettiği olaya ilişkin açıklama yaptı. Bakan, olayın sadece kişisel değil, demokratik temsil hakkına yönelik açık bir saldırı olduğunu ifade etti.

CHP’li Bakan şu ifadelere yer verdi:

“AK Partili bir meclis üyesinin, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Sözcüsü Yağmur Yurdakul Özkan’a meclis kürsüsünden hakaret ve küfürle saldırması; sadece bir kadına değil, halkın iradesine, kadınların temsiline ve demokratik siyaset hakkına yöneltilmiş açık bir saldırıdır.

Bu saldırı aynı zamanda; AK Parti'nin yıllardır sistematik biçimde büyüttüğü öfke dili, kadını hedef alan tahammülsüzlüğü ve demokrasiyi yok sayan siyaset anlayışının yerel meclis zeminine de yansıyan bir sonucudur.

Bir kadın meclis üyesinin sözünü keserek, üzerine yürüyerek, küfürle sindirmeye çalışmak; AK Parti'nin kadınlarla ilgili düşünce biçiminin ve aynı zihniyetin gece yarısı attığı imza ile İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılmasıyla kurumsallaşan erkek egemen zihniyetin doğrudan yansımasıdır.

Bu ilk de değil! Aynı siyasetin mensupları kadınların ölümünü “suçlular” diyerek meşrulaştırmaya çalıştı, kadınların kahkahasıyla, özgürlüğüyle, varoluşuyla hep mücadele etti, onlara ‘kadınlara çizdikleri sınırların içinde’ kalmalarını dikte etti. Kadınları hedef alan bu sistematik dil ve davranış ile uyguladıkları politikalar AK Parti'nin kadın hakları konusundaki ‘büyük’ ama içi bomboş olan söylemlerini boşa düşürüyor.

Sayın Yağmur Yurdakul Özkan yalnız değildir.

Bu saldırıyı sineye çekmeyeceğiz.

Kadına yönelen her saldırının, her hakaretin, her susturma çabasının karşısında, kadınların ve eşit yurttaşlığın yanında olacağız. Bu mücadele sadece bir kadının değil, hepimizin onur mücadelesidir.”