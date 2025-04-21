Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 105’inci yılı kapsamında, Türkiye’nin 37 ilinde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde toplam 105 bando konseri düzenleyeceğini duyurdu.

105 konserle 105. yıla anlamlı kutlama

MSB’nin sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada, konserlerin 23 Nisan ruhuna uygun olarak çocukların ve halkın katılımına açık şekilde gerçekleştirileceği belirtildi. Konser programları 25 Nisan’a kadar sürecek.

Konser takvimi ve adresler MSB sitesinde

MSB açıklamasında, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 105'inci yılını, yurdumuzun dört bir yanında ve KKTC’de gerçekleştireceğimiz 105 konser ile kutlayacağız. Konser takvimi ve adres bilgilerine msb.gov.tr üzerinden ulaşabilirsiniz” ifadelerine yer verildi.

Tüm halk davetli

Konserler, başta öğrenciler olmak üzere tüm vatandaşların katılımına açık olarak düzenlenecek. Bu kapsamda çeşitli şehirlerdeki okullarda ve meydanlarda sahne alacak bando takımları, 23 Nisan coşkusunu müzikle buluşturacak.