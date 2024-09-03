TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a yönelik sert eleştirilerde bulundu. Fernas Madenciliğin Akhisar’daki işletmesinde sendikal örgütlenme sürecinde işçilerin SGK kayıtlarına yasa dışı yollardan ulaşıldığını iddia eden Bakırlıoğlu, bu durumun basit bir açıklama ile geçiştirilemeyeceğini belirtti.

Madencilere kulaklarını tıkadılar

Bakırlıoğlu, Fernas Madenciliğin Akhisar’daki işletmesinde yaşanan olaylara dikkat çekerek, “Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu’na ait olduğu bilinen Fernas Madencilik’te yedi işçinin sendikalaşma haklarını kullandıkları için işten çıkarıldığını” söyledi. Bu olayın ardından madencilerin eylem başlattığını ve sürecin halen devam ettiğini ifade etti. Bakırlıoğlu, işçilerin taleplerinin işten atılanların geri alınması, ücret iyileştirilmesi ve insani çalışma koşulları sağlanması olduğunu belirterek, bu taleplerin işveren tarafından görmezden gelindiğini vurguladı.

SGK kayıtlarına ulaşılma iddiaları

Bakırlıoğlu, olayın vahametini artıran asıl durumun ise işverenin, işçilerin SGK kayıtlarına ulaşması olduğunu söyledi. Fernas Madenciliğin Akhisar’daki işletme müdürünün, sosyal medya üzerinden işçilerin sendikal durumlarını gösteren belgeleri paylaştığını iddia eden Bakırlıoğlu, bu belgelerin üzerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı logosunun bulunduğunu belirtti. Bu durumun, işverenin bakanlık tarafından korunduğu izlenimini uyandırdığını ifade etti.

Bakanlığa soru önergesi

Bu iddiaların son derece ciddi olduğunu belirten Bakırlıoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın konuya ilişkin sadece bir basın açıklaması yaparak durumu geçiştirmeye çalıştığını söyledi. Bakırlıoğlu, “Bu durumun bir basın açıklamasıyla geçiştirilemeyecek kadar vahim olduğunu” vurguladı ve konuyla ilgili bakanlığa bir soru önergesi sunduğunu açıkladı.

Bakırlıoğlu, sendikal hakların anayasal bir güvence altında olduğuna dikkat çekerek, işverenin bu tür hukuksuz uygulamalarına karşı durulması gerektiğini belirtti. Çalışma Bakanlığı’nı görevini yapmaya çağıran Bakırlıoğlu, işçilerin haklarının korunması için denetimlerin bir an önce yapılmasını talep etti.