İzmir Körfezi’nin Bayraklı kıyısında ölü balıkların kıyıya vurmasının yankıları sürüyor. Deniz suyundan alınan numuneler laboratuvarlarda incelenirken Körfez’de dokuz farklı bölgede 14 deniz süpürgesi faaliyete geçti.

İzmir’de 20 Ağustos itibarıyla gündeme gelen ölü balıklar ve kötü koku nedeniyle özellikle Karşıyaka ve Bayraklı'daki vatandaşlar evlerinin, işyerlerinin pencerelerini açamaz duruma geldi.

Türkiye Çevre Ajansı'nın çalışmasıyla İstanbul ve İzmir başta olmak üzere dokuz farklı bölgede faaliyete alınan 14 deniz süpürgesi, deniz yüzeyini tarayarak temizlediği, toplanan atıkların da bertarafının sağlandığı belirtildi.

Deniz süpürgeleriyle ilgili bilgi veren Çevre Ajansı Başkanı Prof. Dr. Ferhat Pirinççi, “Bu araçlar belli bir mekanizmanın harekete geçmesiyle deniz yüzeyini tarıyor, başta çöpler olmak üzere atıkları biriktirip kendi haznesine alarak deniz suyunu tekrar geri bırakıyor. Dolayısıyla buradan toplanan çöpler de yine atık merkezlerine götürülüp bertaraf ediliyor. Dolayısıyla deniz yüzeyindeki çöplerin temizlenmesi noktasında etkili bir çözüm olarak karşımıza çıkıyor. Neler toplandığını görseniz. Plastikler en dikkat çekici şeyler ama bebek bezlerinden tutun da normal şartlar altında denizle ilişkisi olmasını düşünemeyeceğimiz atıkların toplandığını da görüyoruz” dedi.

Bilim Kurulu 5 Eylül’de toplanacak

Körfez’de muhtelif yerlerden alınan deniz suyu numuneleri ise henüz laboratuvarda test aşamasındayken, balık ölümleriyle ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı son olarak bünyesinde İzmir Körfezi Bilim Kurulu oluşturulduğunu duyurdu.

Çevre Bakanlığının yaptığı açıklamaya göre İzmir Körfezi'ndeki son incelemelerle ilgili raporların hazırlanmasının ardından acil yapılması gerekenlerle ilgili yol haritası çıkarılacak. Bilim Kurulunun ilk toplantısının 5 Eylül’de İzmir’de yapılması bekleniyor.

Tugay: Yetki bakanlıkta

Dün akşam Ege TV’nin canlı yayınına katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Körfez’in temizlenmesinin iki yönüne dikkat çekti. Tugay, Körfez’deki mevcut kirliliğin temizlemesini ve denize kirlilik akışının durdurulması gerektiğini söyledi.

Endüstriyel atıkların derelere bırakılmasının önüne geçilmesi gerektiğine vurgu yapan Tugay, fabrika atıklarını denetleme yetkisinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığında olduğunu hatırlattı:

“2000 yılında yapılan kanun ve yönetmelik değişikliğinin ardından deniz ve iç sulardan birinci derecede sorumlu Çevre Şehircilik ve İklim Değişliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığıdır. Belediyeler ve diğer kurumlara kadro ve müdahale yetkisi verilmiş değil. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZSU körfez konusunda icracı olamıyor. İç körfezde milyonlarca ton çamur birikmiş durumda. Bu çamuru almak istesek büyükşehir belediyesinin belli bir metreye kadar çalışma yetkisi var. Körfezde su akımını değiştirecek sirkülasyon kanalını yapma yetkisi de bakanlığa ait.”

Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde oluşturulan bilim kurulunun raporunu beklediklerini sözlerine ekledi.