CHP Manisa Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, OECD’nin gıda enflasyonu verilerini ve UNICEF’in çocuk yoksulluğu raporunu değerlendirerek çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bakırlıoğlu, Türkiye'nin uzun yıllardır OECD verilerine göre gıda enflasyonunda zirvede olduğunu ve bunun en çok çocukları etkilediğini belirtti.

Bakırlıoğlu, "Ülkemizde 3 çocuktan biri yoksul ve 7,6 milyon çocuk göreli yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Ekonomik kriz nedeniyle çocuklar okulu bırakıp çalışmak zorunda kalıyorlar" dedi.

Çocuk Yoksulluğu Avrupa’nın En Yüksek Seviyesinde

Bakırlıoğlu, Türkiye’nin Avrupa’da çocukların en eşitsiz koşullar altında yaşadığı ülke olduğunu vurgulayarak, "Türkiye’de çocuk yoksulluğu oranı yüzde 30’un üzerinde. Bu oran, 27 AB ülkesinin ortalaması olan yüzde 19'un oldukça üzerinde." ifadelerini kullandı. Ayrıca, 2023 yılında 22.2 milyon çocuğun 7.6 milyonunun yoksulluk sınırının altında yaşadığına dikkat çekti.

Geleceğimiz Olan Çocuklar Açlıkla Mücadele Ediyor

Bakırlıoğlu, "Açıklanan verilere göre her 5 çocuktan biri okula aç gidiyor. Temel ihtiyaçları karşılanamayan çocuk sayısı ise 171 bin 895. Bu rakamın 2025’te 200 bini bulacağı öngörülüyor." diyerek iktidarın bütçelerinde çocukların isminin geçmediğini ifade etti.

TÜİK verilerine göre, 15-17 yaş grubundaki çocukların işgücüne katılma oranının erkeklerde yüzde 32,2, kızlarda ise yüzde 11,5 olduğunu ve toplamda bu oranın yüzde 22,1'e ulaştığını belirtti. Ayrıca, bu yaş grubundaki çocuklardan yüzde 32’sinin okulu bırakıp çalışmak zorunda kaldığını aktardı.

Eğitimde Gıda Desteği Çağrısı

Bakırlıoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi olarak okullarda en az bir öğün ücretsiz yemek verilmesi için iktidara çağrıda bulunduklarını, ancak Milli Eğitim Bakanı'nın çocuklara yemek vermekten kaçındığını vurguladı. Ekonomik zorluklar nedeniyle çocukların eğitimden kopma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu dile getirdi.