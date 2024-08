2024 yılının ilk 5 ayında et ve et ürünleri ithalatının 275 milyon dolara ulaştığını belirten Bakırloğlu, "Bu rakam 2023 yılının tamamında 363 milyon dolardı. Türkiye, et ve et ürünleri ithalatında rekora doğru ilerliyor. Artık eti ne tüketebiliyoruz ne de üretebiliyoruz." dedi.

İthalat 1 milyar doları aştı

Bakırloğlu, 2023 yılında canlı hayvan ithalatının 1 milyar dolarlık barajı aştığını vurguladı ve 2024 yılının ilk 5 ayında bu eşiğin tekrar aşılacağını öngördüğünü belirtti. "Kısa bir süre öncesine kadar kasaplık canlı hayvan ithalatı yoktu. Şimdi ise Et ve Süt Kurumu, şarküteri ürünlerini üreten firmalara temin etmek için 20 bin baş kasaplık hayvan getirdi." diye konuştu.

"Artan maliyet üreticiyi üretimden uzaklaştırdı"

Bakırloğlu, üreticilerin maliyetlerin artması nedeniyle üretimden uzaklaştığını ifade ederek, "Ege Bölgesi'nde karkas kesim fiyatları dana için 302, kuzu için 365 lirayken, Temmuz 2023’te dana 233, kuzu ise 205 liraydı. Yem fiyatları yüzde 37, veterinerlik hizmetleri yüzde 133 arttı. Bu, üreticiye açıkça 'üretme' demektir." dedi.

"Hayvan üreticileri sıfırı tüketti"

Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre, 2022 yılında Türkiye’nin büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığı 73 milyon 289 bin 541 iken, 2023 yılında 68 milyon 946 bin 415 başa geriledi. Bakırloğlu, hayvan varlığındaki bu düşüşün üreticilerin hayvanlarını satıp üretimden çekilmesinin bir sonucu olduğunu belirtti. Bakırlıoğlu, "Şu anda baktığımızda Et ve Süt Kurumu adeta bir ithalat ofisi gibi çalıştırılıyor.

Bunun sonucu olarak da hayvan üreticileri üretmez halde, sıfırı tüketti. Tarım

Bakanı’na soruyorum: neden yerli üreticiye destek ve teşvik vermek yerine,

ithalatta ısrar ediliyor? Bu işten kim kazanıyor?” diye sordu.