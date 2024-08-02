Olimpiyat oyunlarında milli judoka İbrahim Tataroğlu, son 32 turunda Slovenyalı rakibini yenmeyi başardı. Tataroğlu, +100kg ilk turunda Slovenya'dan Enej Marinic'i ippon ile yenerek son 16 turuna yükseldi.

18 yaşındaki milli sporcu, ilerleyen dakikalarda son dünya şampiyonu ve 1 numaralı seribaşı Güney Koreli Minjong Kim ile karşılaşacak.

Editör: Engin Keskin