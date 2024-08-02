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🇹🇷İBRAHİM TATAROĞLU SON 16'DA!🇹🇷 🥋Milli judocumuz İbrahim Tataroğlu, 100 kiloda Slovenya'dan Enej Marinij'i ippon ile yenerek üst tura çıktı. 👏Tebrikler İbrahim Tataroğlu! pic.twitter.com/v8BSL3c8VS

18 yaşındaki milli sporcu, ilerleyen dakikalarda son dünya şampiyonu ve 1 numaralı seribaşı Güney Koreli Minjong Kim ile karşılaşacak.

Olimpiyat oyunlarında milli judo ka İbrahim Tataroğlu, son 32 turunda Slovenyalı rakibini yenmeyi başardı. Tataroğlu, +100kg ilk turunda Slovenya'dan Enej Marinic'i ippon ile yenerek son 16 turuna yükseldi.

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