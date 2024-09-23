Haber Ekspres Gazetesi'nden Turgay Kılıç'ın haberine göre CHP İzmir İl Başkanlığı'nda gazetecilerle bir araya gelen CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, gündem toplantısını İzmir'de CHP İl Başkanlığında gazetecilerle bir araya gelerek yaptı. Başarır, şöyle konuştu: "Haftalık basın toplantısı İzmir'de il başkanlığında yapıyoruz. Türkiye'nin değişik yerlerinde yapacağız. Maalesef sokaklarımız Teksas gibidir. Avrupa'da Umut Vakfı, son 10 yılda 35 yerde silahlı olay gerçekleştiğini söylüyor. 2023 yılında 3 bin 773 silahlı olayda 2 bin 718 yurttaşımız hayatını kaybetmiş. Silahlı olaylarda 6 vatandaşımız ölüyor. İçişleri Bakanlığı ise sus işaretiyle cevap veriyor. Susmayacağız. Her ilde ve ilçede, çok kolay ölüyoruz . İnternetten insanlar, çok kolay bir şekilde silaha erişiyor, satın alıyor. Buna ise seyirci kalan iktidar ve bakan var. İstanbul'un göbeğinde bir suç makinesi tarafından kadın polis öldürülüyor. Ülke günden güne büyük bir felakete gidiyor. Hazinenin iç ve dış borçları ise 232 milyar dolar artmış. 8 trilyon 339 milyar lira toplam borcumuz var. 2022'den bu yana 8,3 trilyon bunun 8,1 trilyonu ise AKP döneminde yapılmış. AKP aldığı borç miktarını 8,3 trilyona çıkarmayı başarmış" dedi.

'Türkiye'nin geleceği tefecinin elinde'

CHP'li Başarır, "Bizim faiz ödemeleri ise en büyük kalem haline gelmiş. Yıl yıl hesapladık 577 milyar 803 milyon dolar. Türkiye'nin geleceği iç ve dış borcundan fazla faiz haram diyen Cumhurbaşkanı ve bir yönetim, bu ülkenin geleceğini tefeciye ödemiş. Hem ekonomi bu haldeyken halka tasarruf diyen ve tasarrufu ise işçiye ve emekliye, okullara yürüten Cumhurbaşkanı tam bir sefa içerisinde. Gıda enflasyonunda ise dünyada birinci sıradayız. Kişi başına düşen milli gelirde 17'nci sıradayız. 2023 seçim beyannamesinde ise 17. sıradayız. Ülke bu durumdayken Cumhurbaşkanı sarayında 2024'ün ilk altı ayında 1 milyar 582 milyon ihale gerçekleştirmiş. Erdoğan, merak ediyorum, yol yapıyor musun? Hayır yok. Köprü yok, okul yok. Bu sadece sarayın masrafları, kıyafetleri, yan giderler, korumalar, araçlar, uçaklar, bakım parasıdır. Tarihte bu kötülüğü yapan başka Cumhurbaşkanı yok. Ağustos ayındaki sarayın gideri 1 milyar 800 bin lira. Günden güne tırmanan ve hesabı verilmeyen bir gider faciasıyla karşılaşıyoruz. Her gün 60 milyon lira harcıyor, beyefendi bir günde 3 bin 500 asgari ücret maaşı ücreti eritiyor, 4 bin 800 emekli maaşını tüketiyor. Dakikada 41 bin 666 lira harcıyor. Utanmadan emekçiye, işçiye, köylüye tasarruf diyor. 2023 yılında iletişim başkanlığı 2 milyar 690 milyonluk mal ve hizmet almış. Personeller, ne aldı? bunu milyonlarca sosyal medya trollerine mi harcadı? Ne aldı? 1 milyondan bahsediyorum. 2 milyar 692 milyon lira. Bir ülkede bir parça demokrasiyle yönetilen bir ülkede iletişim daire başkanlığı altında bu giderler var. Ülkedeki gerçekleri gizleyip, basın ve sosyal medya yoluyla gazetecilere bir saldırı yapacaksın. Gençlik ve Spor Bakanlığı Osman Bak ise sucuk partisi yapıyor. Bu ülkede 8 yıl önce doğan ve öğretime başlayan milyonlarca çocuk sucukla tanışmadı. Bu beyefendiler ise sucuk partisi yapıyor" ifadelerini kullandı.

'Türkiye'yi seçim kurarır'

CHP'li Başarır, ülkenin girdiği sorunları ve bu çıkmazı ancak erken seçimle kurtarılacağına dikkati çekerek "Türkiye'yi seçim kurtarır. Hukuksuzluğu, yoksulluğu, yolsuzluğu seçim kurtarır. Geçim yok, seçim olmalıdır. Gencecik insanlar ve akıllar, bu ülkeyi kurtarır. Namuslu insanlar 3 yılda bu ülkeyi düzlüğe çıkarır ve 5. yılın sonunda ezilenler, kaynaklardan hakkını alır. HÜDAPAR ve benzeri partilerle her türlü teröre bulaşmış partililerle mesafemiz vardır. Anayasa'nın ilk 4 maddesine saldıracak kadar aklını yitirmiş bir partidir HÜDAPAR. O görüntülerden utanç duymuyorsa, onun adına utanç duyan milyonlar var" açıklamalarında bulundu.