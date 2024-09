CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, artan gıda fiyatları ve enflasyon karşısında vatandaşların kiloyla aldığı gıdaları artık taneyle almak zorunda kaldığını vurguladı. Başevirgen, “Açlık sınırının altında kalan yurttaşlarımız, önce yarım kilo sonra ise taneyle gıda almaya başladı. İktidarın yanlış ekonomi politikalarıyla taneyle hayat dönemine girdik" dedi.

"Bu fiyatlara sağlıklı beslenme imkansız!"

Başevirgen, marketlerdeki fahiş fiyatlara dikkat çekerek, sebze ve meyvenin artık neredeyse lüks hale geldiğini söyledi. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) verilerine göre limonun 53, kuru soğanın 18, salatalığın 37 lira olduğunu belirten Başevirgen, emeklilerin ve asgari ücretlilerin bu fiyatlarla sağlıklı beslenmesinin imkansız olduğunu ifade etti.

“Emekliler ucuz gıda kuyruklarında bekliyor”

Vatandaşların marketlerden et alamadığını ve Et ve Süt Kurumu önünde ucuz et kuyrukları oluşturduğunu belirten Başevirgen, "Emekliler, kalan ömürlerini ucuz gıda kuyruklarında tüketiyor. Bu durum kabul edilemez" şeklinde konuştu. Ayrıca, TÜİK’in verilerine göre ekonomi politikalarına duyulan güvenin her geçen gün azaldığını belirtti.