Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında yarın Yunanistan'ın PAOK takımını ağırlayacak. RAMS Park’ta saat 22.00'de başlayacak müsabakayı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon Avrupa serüvenine UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundan başlamıştı. Ancak play-off turunda İsviçre temsilcisi Young Boys’a 3-2 ve 1-0'lık skorlarla yenilerek UEFA Avrupa Ligi’ne devam etme kararı aldı.

Galatasaray, yeni formatta 8 farklı takımla karşılaşacak. PAOK'un ardından sırasıyla RFS, Elfsborg, Tottenham, AZ Alkmaar, Malmö, Dinamo Kiev ve Ajax ile mücadele edecek. PAOK, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda İrlanda'nın Shamrock Rovers takımını 2-0 ve 4-0'lık skorlarla eleyerek lig aşamasına katılmaya hak kazandı.

Galatasaray'da üç önemli eksik

Sarı-kırmızılı ekipte önemli eksikler dikkat çekiyor. Kaleci Fernando Muslera, Hakim Ziyech ve yeni transfer Roland Sallai, PAOK maçında forma giyemeyecek. Muslera, Young Boys maçında kırmızı kart gördüğü için 3 maç ceza aldı. Ayrıca, Fas Milli Takımı'nda sakatlanan Hakim Ziyech de kadroda yer almayacak. Transferin son gününde Freiburg’dan alınan Roland Sallai ise UEFA Avrupa Ligi kadrosunda olmadığı için karşılaşmada forma giyemeyecek.