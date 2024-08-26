Chp’li Başevirgen, Turgutlulu Besicilerin Sıkıntılarını Dinledi

CHP Manisa Milletvekili ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Bekir Başevirgen, Manisa’nın Turgutlu ilçesinde besicilerle bir araya geldi. Besiciler, artan girdi maliyetleri ve düşük süt fiyatları nedeniyle hayvancılığın zor durumda olduğunu ifade ederek, yanlış tarım politikaları nedeniyle işletmelerin birer birer kapandığını belirtti. Besiciler, kesim fiyatlarının tekrar yükselmesiyle süt hayvanlarını kesime göndermekten başka çarelerinin kalmadığını vurguladı.

"Süt hayvanları kesime gidecek"

Turgutlu'da faaliyet gösteren besici Hüseyin Soyarslan, sektörün içinden çıkılamaz bir duruma geldiğini belirterek, “Geçen gün kesim fiyatları 410 TL’den 270 TL’ye düşmüştü. Şimdi yine yükselmeye başladı. Kasaplarda et fiyatları değişmedi, ancak bizim girdi maliyetlerimiz yüzde 110’un üzerinde arttı. Bu maliyetlerle süt hayvanları yine kesime gidecek, yapacak bir şey yok” diye aktardı. Soyarslan, süt fiyatlarının yetersiz olduğunu, destek ödemelerinin de bir yıl geriden geldiğini ifade etti.

"15 işletmeden 2 tane kaldı"

Turgutlu’nun önemli besicilerinden biri olan Soyarslan, bölgedeki işletmelerin büyük kısmının kapandığını dile getirerek, “2000’lerin başında Turgutlu’da 15 işletme vardı. Bugün sadece 2 tanesi kaldı. ABD’den getirilen hayvanlarla büyük umutlar başlamıştı ama gelinen nokta ortada” dedi. Soyarslan, yem fiyatlarının 12 yıl önce 50 TL olduğunu, bugün ise 750 TL’ye çıktığını belirtti.

"Tarım Kredi Kooperatifleri de süt alsın"

Besicilerden Zeynep Kelleli, süt fiyatlarının baskılandığını ve yem fiyatlarının sürekli arttığını belirterek, “Sütü satmakta zorlanıyoruz. Yem fiyatları uçmuş durumda. Tarım Kredi Kooperatifleri yem satıyor ama sütü almak isteyenler yemlerini de zorunlu satıyor. Bu şartlarda para kazanmak imkânsız hale geldi” diye konuştu. Kelleli, Tarım Kredi Kooperatiflerinin de süt alımına başlayarak çiftçilere destek olmasını talep etti.

Hayvancılığın zorluğundan bahseden Kelleli, “Hayvancılık çok emek isteyen bir iş. Sabah akşam inekler sağılacak, yemleri yapılacak. Ama bu kadar zahmetle elde edilen kazanç, başkalarının cebine gidiyor. Biz maalesef kazanamıyoruz” dedi.