Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, bir gün önce kiraladığı apart dairesinde ölü bulunan 35 yaşındaki Eyüp Ece’nin ölümüne dair soruşturma başlatıldı.

Olayın detayları

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Pelitlibağ Mahallesi'nde trajik bir olay yaşandı. 35 yaşındaki Eyüp Ece, bir gün önce yeni kiraladığı apart dairesine yerleşmişti. Ece, daireyi aylık olarak kiraladığını bildirmişti. Ancak gece geç saatlerde apart sahipleri Ece’den haber alamayınca, meraklanarak durumu kontrol etme kararı aldılar.

Olayın gelişimi

Apart sahipleri, Ece'nin daireye giriş yapmadığı ve gün boyunca iletişim kurulamadığı bilgisini aldıktan sonra, yedek anahtar ile daireye girdi. İçeriye girdiklerinde Ece'yi hareketsiz halde buldular. Durumu hemen yetkililere bildirdiler.

Adli tıp morguna kaldırıldı

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Ece’nin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede, 35 yaşındaki adamın ölüm tarihi tespit edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, detaylı bir inceleme yaptıktan sonra Ece’nin cenazesi otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı.

Soruşturma başlatıldı

Denizli Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlattı.