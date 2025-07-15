Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan CHP’li Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, parti üyeliğinin askıya alınmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kara, açıklamasında sürecin siyasi bir refleksle geliştiğini ifade etti.

CHP’li Kara, rüşvet, irtikap ve zimmet suçlamalarıyla açılan soruşturma kapsamında 18 kişiyle birlikte tutuklandı. Hakkındaki iddialarla ilgili yargı süreci devam ederken, CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) tarafından parti üyeliği geçici olarak askıya alındı.

“Planlı algı operasyonlarıyla yıpratılmak isteniyoruz”

Kara, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Planlı algı operasyonlarıyla yıpratılmaya çalışılan partimin üst yönetiminin verdiği genel bir refleks olarak görüyorum. Keza siyasi tarihimizde olağanüstü dönemlerin olağanüstü kararları beraberinde getirdiğini kuşaklardır deneyimliyoruz.”

Kara, CHP'yi “ailesi” olarak tanımlarken, yargı sürecinin sonunda haklılığının ortaya çıkacağını belirterek “Cumhuriyet Halk Partisi benim ailemdir. Yarın yargılama süreci tamamlanıp haklılığımız ortaya çıktığında yolumuza Cumhuriyet Halk Partisi’nin temiz siyaset anlayışını benimseyen evlatları olarak kaldığımız yerden devam edeceğiz” dedi.

“CHP'yi itibarsızlaştırma çabaları sonuçsuz kaldı”

Kara, kendisine ve CHP’ye yönelik itibarsızlaştırma çabalarının başarısız olduğunu belirtti:

“Yaşadığımız süreç, iftira ve yalanlarla ‘CHP'yi ve Niyazi Nefi Kara'yı itibarsızlaştırırız, belediyeyi de ele geçiririz’ hayaliyle elini ovuşturanlar için büyük bir başarısızlıkla sonuçlandı. Biz her zamankinden daha güçlü bir şekilde dimdik ayaktayız.”