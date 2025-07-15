AK Parti'nin geleneksel istişare kampı bu yıl da Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde yapıldı. MYK, MKYK ve partinin kurucu üyelerinin katılımıyla gerçekleşen kampta bu yılki oturumlar daha çok soru-cevap formatında organize edildi.

“Güvenlik”, “Toplum”, “Kalkınma” ve “Ekonomi” başlıklarında düzenlenen dört ayrı oturumda milletvekilleri, çeşitli konulardaki düşüncelerini dile getirme imkânı buldu.

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bütün düşüncelerinizi aktarmanızda ve soruları sormanızda fayda var. O yüzden her şeyi söyleyebilirsiniz ve sorabilirsiniz” ifadelerini kullandı. Ardından kürsüyü milletvekillerine bıraktı.

Milletvekilleri kredi kartı komisyonlarını gündeme taşıdı

Milliyet’in haberine göre toplantının en dikkat çeken başlıklarından biri, kredi kartı komisyonları oldu. Milletvekilleri, komisyon oranlarının vatandaşları zorladığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konuda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e talimat vererek, “Bu konu üzerinde çalışın” dedi.

Toplantıda bazı milletvekilleri vergi affı taleplerini de dile getirdi. Ancak Mehmet Şimşek, mevcut ekonomik koşullarda böyle bir düzenlemenin mümkün olmadığını ifade etti. Şimşek’in, “Bu şartlar altında böyle bir düzenleme çıkaramayız” dediği öğrenildi.