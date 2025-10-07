Trendyol Süper Lig’de 8 hafta geride kaldı. Göztepe, bu süreçte topladığı 16 puanla geçen sezonun aynı dönemini geride bıraktı. Sarı-kırmızılılar, savunma performanslarıyla öne çıkarken gol üretiminde geçen sezonun altında kaldı.

Göztepe’nin Puan Durumu

2025-2026 sezonunda oynadığı 8 maçta 4 galibiyet ve 4 beraberlik alan Göztepe, milli araya 16 puanla 3. sırada girdi. Geçen sezonun aynı döneminde ise 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 12 puan elde ederek 7. sırada bulunuyordu.

Gol Üretimi Düşüşte

Geçen sezonun ilk 8 maçında rakip ağları 14 kez havalandıran Göztepe, bu sezon 11 gol kaydetti. Sarı-kırmızılı ekip, geçen sezon daha skorer bir kimliğe sahipken, bu sezon savunma performansıyla öne çıkıyor.

Stanimir Stoilov’un öğrencileri, geçen sezon kalesinde 10 gol görürken bu sezon yalnızca 2 gol yedi. Bu tablo, takımın disiplinli savunma anlayışının bir göstergesi olarak öne çıkıyor.