CHP’li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun partisinden istifa ederek AK Parti’ye katılması, siyasi kulisleri hareketlendirdi. 31 Mart 2024 seçimlerinde seçilen Çerçioğlu’nun bu kararı sonrası, diğer belediye başkanlarının da benzer adımlar atabileceği konuşuluyor.

Diğer başkanların geçiş ihtimali konuşuluyor

Cumhuriyet’in haberine göre, CHP’li Bursa Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci’nin de AK Parti’ye katılma ihtimali yüksek görülüyor. Ayrıca bağımsız Çamlıdere Belediye Başkanı Adem Ceylan ile Yeniden Refah Partili Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan’ın da benzer yönde adım atabileceği iddia ediliyor.

AK Parti katılım süreçlerinde seçici davranıyor

AK Partili kaynaklar, partiye katılım taleplerinin yoğun olduğunu, ancak seçici davranıldığını belirtti. “Çok talep var ama biz eleyerek kabul ediyoruz” ifadelerini kullanan yetkililer, sağdan aday gösterilerek kazanmış isimlerin partiye kazandırıldığını vurguladı.

Katılımlar partinin moralini yükseltiyor

Parti içinde bu geçişlerin moral ve motivasyon açısından önemli olduğu ifade edildi. Özellikle büyükşehirlerde kaybedilen seçimlerin ardından taşradan gelecek desteklerin, AK Parti’nin kamuoyuna “dağılma yok, güçlenme var” mesajı vermesine katkı sağlayacağı belirtildi.