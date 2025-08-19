Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in oğlu Mustafa Gökhan Böcek, Antalya Havalimanı’nda polis ekiplerince gözaltına alındı.

Viyana’dan Gelişinde Yakalandı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan Gökhan Böcek, Viyana’dan Antalya’ya iniş yaptığı sırada emniyet birimleri tarafından yakalandı.

Başkan Böcek Tutuklu

Hatırlanacağı üzere, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek 5 Temmuz’da çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış, ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılmıştı.

Aileden Peş Peşe Gözaltılar

Soruşturma kapsamında daha önce Böcek’in eski gelini Zeynep Kerimoğlu gözaltına alınmış, yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakılmıştı. Diğer gelini Zuhal Böcek ise halen tutuklu bulunuyor.

Gökhan Böcek’in emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.