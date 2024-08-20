CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, 2015 yılından bu yana sabit kalan doğum yardımının, artan enflasyon ve yaşam maliyetleri karşısında yetersiz olduğunu vurgulayarak, bu miktarın güncellenmesi gerektiğini belirtti.

Doğum yardımı yetersiz kaldı

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, en son 2015 yılında güncellenen doğum yardımlarının, bugünün ekonomik koşullarında ebeveynlerin ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak olduğunu ifade etti. Başevirgen, "2015’te 300 TL’lik yardımla ebeveynler 666 adet bebek bezi alabiliyordu. Ancak bugün, adet fiyatı 6 TL’ye çıkan bezden sadece 50 tane alınabiliyor. İktidar 9 yılda bebeklerin 616 adet bezini çaldı" dedi.

Doğum yardımının güncel değeri

Başevirgen, 2024 yılı itibarıyla birinci çocuk için verilen 300 TL’lik doğum yardımının enflasyon oranına göre en az 2 bin 650 TL olması gerektiğini belirtti. “2015’te 116 dolara denk gelen doğum yardımı, bugün sadece 9 dolar ediyor. Aradaki büyük fark, vatandaşın alım gücünün ne kadar eridiğini gözler önüne seriyor” ifadelerini kullandı.

Ebeveynler için ekonomik yük artıyor

Başevirgen, bebek maması, bez ve diğer temel ihtiyaçların fiyatlarındaki artışa dikkat çekerek, mevcut yardımların güncel maliyetleri karşılamadığını belirtti. "300 TL’lik yardım, bir paket bebek maması bile almaya yetmiyor. Çocuklu ailelere destek verilmediği sürece, ülkenin doğum oranlarındaki azalış daha da derinleşecek" diye aktardı.

Yardımların güncellenmesi çağrısı

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, "İktidar, 9 yıldır sabit kalan doğum yardımlarını güncellemeli ve enflasyon oranına göre düzenli olarak artırmalıdır. Ayrıca, sadece parasal yardım değil, bebeklerin ihtiyaçlarına yönelik farklı destek programları da devreye sokulmalıdır" diyerek, bu konuda acil adımlar atılması gerektiğini vurguladı.