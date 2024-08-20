Tesla, insansı robotu Optimus'un gelişim sürecinde görev alacak veri toplama operatörleri arıyor. Bu pozisyonda çalışanlar, uzun saatler boyunca hareket yakalama kıyafeti giyerek robotun eğitimine katkı sağlayacak. Saatlik ücretin 48 dolara kadar çıktığı bu iş, robotik teknolojilerde ilerlemeyi hedefleyen Tesla'nın son adımlarından biri olarak dikkat çekiyor.

Tesla'nın yeni istihdam hamlesi

Tesla, insansı robotu Optimus'un gelişimi için veri toplama operatörleri aradığını duyurdu. Şirket, bu pozisyonda çalışacak olan kişilerin, hareket yakalama kıyafeti ve sanal gerçeklik gözlüğü kullanarak çeşitli görevleri yerine getirmesini bekliyor. İş tanımına göre, çalışanların günlük 7 saatten fazla yürümeleri ve belirlenen görevleri yerine getirmeleri gerekiyor. Ayrıca, işe alınacak kişilerin boylarının 170 cm ile 180 cm arasında olması şartı bulunuyor.

İşin detayları

Veri toplama operatörü pozisyonu için Tesla, saatlik 25,25 dolar ile 48 dolar arasında değişen bir ücret aralığı sunuyor. Çalışma vardiyaları ise sabah, akşam ve gece olmak üzere üç farklı zaman dilimine ayrılmış durumda. İşe alınacak kişiler tam zamanlı olarak çalışacak ve görevleri arasında topladıkları verileri analiz etmek, günlük raporlar yazmak ve ekipman ile yazılımla ilgili küçük görevleri yerine getirmek yer alıyor.

Robotun eğitimi için insanlardan yararlanılıyor

Tesla, geçen yıl boyunca insansı robotu Optimus'u eğitmek için onlarca çalışanı işe aldı. Bu çalışanlar, hareket yakalama kıyafetleri ile robotun insan hareketlerini öğrenmesine yardımcı oldular. Haziran ayında, Tesla'nın fabrikalarından birinde iki Optimus robotu çalıştırılmaya başlandı. Şimdi ise şirket, robotların gelişimi sırasında onlarla birlikte çalışacak yeni operatörler işe almayı hedefliyor.

Robotik uzmanlarından görüşler

Florida A&M Üniversitesi'nden robotik uzmanı Christian Hubicki, Tesla'nın, belirli boyutlara ve kıyafetlere uyan bireyler aradığını belirtiyor. Sheffield Üniversitesi'nden robotik uzmanı Jonathan Aitken ise Tesla'nın büyük miktarda veri toplamayı amaçladığını ve bunun Otomatik Pilot ile yapılan veri toplama sürecine benzediğini ifade ediyor. Aitken, "Ancak bu kez, otomobil filolarından veri toplamak yerine, insanlara fabrikada belirli görevleri yerine getirmeleri için ödeme yapıyorlar," dedi.