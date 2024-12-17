CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e toplanan vergilerin nerelere harcandığı konusunda sorular yöneltti. Başevirgen, ülkedeki ekonomik sorunlara dikkat çekerek, iktidarın bütçeyi halkın değil, yandaşların ve sarayın ihtiyaçlarına göre hazırladığını öne sürdü.

"Bu bütçe halkın değil, tek adamın bütçesi"

Başevirgen, Genel Kurul'daki konuşmasında bütçe teklifinin çarpıcı detaylarına dikkat çekti. Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanlığına atıfların çok sayıda yer aldığını belirten Başevirgen, "Bu bütçe, halkın bütçesi değil, sarayın bütçesidir. Cumhurbaşkanı 69 kez, Cumhurbaşkanlığı 61 kez, 'Cumhurbaşkanı yetkilidir' ibaresi ise 17 kez geçiyor. Bu, bütçenin tek adamın karakterini ortaya koyduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

"Halkın sesini duymadınız"

Başevirgen, bütçe hazırlanırken iktidarın halkın ihtiyaçlarına kulak tıkadığını belirterek, "Asgari ücretle yaşama savaşı veren vatandaşın, emeğinin karşılığını alamayan çiftçinin sesi duyulmadı. Halkın bütçe hakkı nerede?" sorusunu sordu.

"Dakikada 16 milyon lira vergi toplanıyor"

Yılın ilk 11 ayında 8 trilyon 580 milyar lira vergi toplandığını belirten Başevirgen, "Dakikada 16 milyon, günde 26 milyar lira vergi topladık ama yine yetmedi. Nereye gidiyor bu paralar? Okullara temizlik yapacak kaynak yok, çocuklara bir öğün yemeği bile veremiyorsunuz" dedi.

"Yandaşların cebi dolduruluyor"

Başevirgen, toplanan vergilerin halka geri dönmediğini belirterek, "Bugün ülke her gün yeni vergilere uyanıyor. Ancak bu paralar halkın değil, yandaş müteahhitlerin cebine gidiyor. Tarım Kanunu'na göre çiftçiye verilmesi gereken destekler dahi ödenmedi. Çiftçinin bankalara borcu 768 milyar lirayı bulmuş durumda" diye konuştu. Başevirgen, iktidarın tasarrufu vatandaştan beklediğini ancak saray harcamalarından geri durmadığını öne sürdü. "Cumhurbaşkanının sadece koruma harcamaları, 6 yılda 23 kat arttı. Bir yıllık koruma gideriyle 293 bin emeklinin maaşı ödenebilir" ifadelerini kullandı.

"Açlık sınırı altında yaşıyoruz"

Gıda enflasyonunun yüzde 50'yi aştığını söyleyen Başevirgen, çiftçinin üretimden uzaklaştığını ve halkın pahalılık nedeniyle tezgaha yanaşamadığını vurguladı. "AKP iktidarında 500 binden fazla çiftçi üretimden koptu. Tarımı ithalata bağımlı hale getirdiniz" dedi.

Başevirgen'in sert eleştirileri, iktidarın ekonomik politikaları ve bütçe uygulamaları konusunda kamuoyunda yankı uyandırdı. CHP'li vekil, toplanan vergilerin halkın refahına yönlendirilmediğini belirterek çözüm bekleyen sorunlara dikkat çekti. “Sarayın bütçesi değil, halkın bütçesi için adalet gerekiyor” diyen Başevirgen, iktidarın halkın sorunlarına kulak vermesini talep etti.