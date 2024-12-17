Menemen Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda yarın 1. Lig ekibi Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Son dönemde ligdeki kötü gidişatını tersine çevirmeyi hedefleyen Menemen FK, kupada tur atlamanın peşinde. Karşılaşma, Menemen İlçe Stadı'nda saat 18.00’de başlayacak.

Ziraat Türkiye Kupası’nda kritik karşılaşma

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu’nda Menemen FK, 1. Lig ekibi Ankaragücü'nü konuk ediyor. Son 5 maçını kazanamayan ve zirve yarışından uzaklaşan Menemen FK, kupada sürpriz yapmak istiyor. Menemen İlçe Stadı’nda oynanacak karşılaşma saat 18.00’de başlayacak ve tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

Uzatmalar ve penaltıların rolü

Karşılaşmada, eğer 90 dakika sonunda eşitlik bozulmazsa 15’er dakikalık uzatma bölümlerine geçilecek. Uzatmalarda da berabere sonuçlanması durumunda seri penaltı atışları yapılacak ve kazanan belirlenecek.