AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir'deki belediyecilik hizmetlerini eleştirerek, CHP'li belediye başkanlarının nepotizm ile hareket ettiğini ve İzmir'in haklarını koruyacaklarını belirtti.

"İzmir’de CHP belediyeciliği; akraba ve akbaba belediyeciliğine evrildi"

Saygılı, 1 Nisan’dan bu yana İzmir’de belediyecilik hizmetleri konusunda rahatsız edici olaylara şahit olduklarını ifade etti. "CHP’li belediye başkanları göreve geldikleri günden bu yana İzmir halkı hizmet bekliyor. Ancak belediyeler nepotizm içinde keyif devri inşa ediyorlar. İzmir ihmale gelmez! Vatandaş hizmet bekliyor, CHP ise hezimet sunuyor. İzmir’de CHP belediyeciliği; akraba ve akbaba belediyeciliğine evrildi. İzmir’in kaynakları ranta dönüşüp CHP politbürosunun cebine girmekte, halk ise hizmet yoksunluğunda feryat etmektedir," dedi.

"İzmir bir avuç CHP eliti ve Belediye Baronları tarafından sömürülecek kadar sahipsiz bir şehir değildir"

Saygılı, CHP Genel Başkanı'nın bile nepotizm hummasına yakalanan belediye başkanlarını uyardığını, ancak İzmir’de geri adım atılmadığını belirtti. "Bursa’da olduğu gibi İzmir’de de başkan ve milletvekilleri İzmir’in yarınlarını riske sokmaktadır. İzmir, CHP elitleri ve Belediye Baronları tarafından sömürülecek kadar sahipsiz bir şehir değildir," ifadelerini kullandı.

"İzmir'in hakkını korumaya kararlıyız"

Saygılı, AK Parti olarak İzmir'in hakkını koruyacaklarını belirtti. "AK Parti kadroları olarak her bir belediye başkanımız, ilçe ve büyükşehir meclis üyemizle demokratik ve hukuki mücadelemizi sürdüreceğiz. İzmir’in kaynakları hizmet ve projelere harcanmadıkça kimsenin rahat olmasına müsaade etmeyeceğiz," dedi.

"Hayra motor, şerre fren olacağız"

Saygılı, CHP’nin İzmir ve İzmirli için atacağı her olumlu adımı destekleyeceklerini de ekledi. "Biz CHP’nin her meselesine takoz koymayacağız. Hayra motor, şerre fren olacağız. CHP’nin İzmir ve İzmirli için atacağı her makul ve olumlu adımın destekçisi olacağız," ifadelerini kullandı.