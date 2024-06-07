Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon devre arasından beri ismi anılan Giovanni van Bronckhorst, nihayet mutlu sona ulaştı.

Hollandalı teknik adamla uzun süredir görüşme halinde olan Beşiktaş'ta diğer isimler Slaven Bilic ve Ole Gunnar Solskjaer ile görüşmeler de devam ediyordu. Fakat Siyah-beyazlı ekip tercihini van Bronckhorst'tan yana kullandı.

Devre arasında da anlaşmanın son safhalarında bulunan taraflardan Giovanni van Bronckhorst, sağ kolu olarak nitelendirdiği Jean Paul van Gastel'in gelemeyişinden dolayı anlaşma sağlayamamıştı. 2023-2024 sezonunda NAC Breda'nın teknik direktörlüğünü yapan van Gastel, takımının izin vermemesinden kaynaklı van Bronckhorst ile gelememişti. Hollanda 2. Ligindeki başarılı performansıyla NAC Breda, Jean Paul van Gastel liderliğinde takımını üst lige taşıdı.

Yardımcısı van Gastel ile gelecek olan van Bronckhorst'un diğer yardımcı antrenörlüğünü Serdar Topraktepe yapacak.

Giovanni van Bronckhorst kimdir?

Tam adı Giovanni Christiaan van Bronckhorst olan Endonezya asıllı Hollandalı teknik adam 5 Şubat 1975'te Hollanda'nın Rotterdam kentinde doğdu.

Futbolculuk kariyerine 6 yaşında Feyenoord'da başlayan van Bronckhorst, profesyonel kariyerine Rotterham kulübüyle adım attı. Daha sonra sırasıyla Feyenoord, Glasgow Rangers, Arsenal ve Barcelona takımlarının formalarını giydi ve kariyeri boyunca orta sahada ve savunmada görev yaptı.

Hollanda milli takımı için 17 maça çıktı ve uzun süre milli takımın kaptanlığını üstlendi. 1998, 2006 ve 2010 yıllarında olmak üzere toplamda üç kez FIFA Dünya Kupası'nda forma giyen Hollandalı çalıştırıcı, 2000, 2004 ve 2008 yıllarında da üç kez Avrupa Futbol Şampiyonası'nda forma giydi.

13 senelik menajerlik kariyeri

2010 yılında futbolculuk kariyerini noktalayan van Bronckhorst, 2011 yılında Feyenoord'a dönerek yardımcı antrenörlük görevini üstlendi. 2012 yılında Feyenoord U21 takımının başına geçen Hollandalı teknik adam daha sonrasında 2015 yılında Feyenoord'un A takım teknik direktörü oldu. 2019'a kadar Hollanda ekibinin başında kalan van Bronckhorst, 2016/2017 sezonunda takımıyla Hollanda Eredivisie şampiyonu olurken ikişer kere Hollanda Kupası ve Hollanda Süper Kupası'nı da müzesine götürdü. Feyenoord, van Bronckhorst yönetiminde 18 yıl aradan sonra ilk şampiyonluğunu elde etti.

2020 yılında Çin ekibi Guangzhou City'nin başına geçen Hollandalı, tek sezonluk döneminden sonra ailesinin yanında olabilmek için Çin'den ayrılmaya karar verdi. Sonrasında İskoçya'nın Glasgow Rangers takımıyla anlaştı ve 1,5 sezonluk İskoçya kariyerinde bir kez İskoçya Kupası kazandı, 2022 yılında da UEFA Avrupa Ligi Finali'ne çıkma hakkı kazandı.

Van Bronckhorst, 5 Haziran 2024'te Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'la anlaştı, yıllık 1.4 milyon Euro alacağı konuşuluyor.

Beşiktaş, teknik direktör ismini belirledikten sonra Futbol A.Ş Danışmanlığı'na ABD'li Brad Friedel'i getirdi.