Olay, 75. Yıl Caddesi'nde meydana geldi. Emre Atmaca, trafik kazası geçiren bir arkadaşına yardım etmek için olay yerine geldiğinde, burada polis memurlarıyla tartışmaya girdi. Tartışma sırasında, Atmaca'nın bir polis memuruna yumruk attığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddia edildi. Yaşanan olayın ardından, Atmaca, Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülerek ifade verdi.

İfade ve tutuklama süreci

Atmaca, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimlik, CHP'li meclis üyesi hakkında, "polise mukavemet", "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "kasten yaralama" suçlarından tutuklama kararı verdi. Olay, Antalya'da büyük yankı uyandırırken, tartışmalı tutuklama süreciyle ilgili farklı siyasi görüşlerden tepkiler alındı.