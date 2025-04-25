Başkan Tugay, özellikle yanlış politikalar nedeniyle tarımsal üretimin ve istihdamın azaldığını belirterek, “22 yılda 2,5 milyon hektar tarım alanı kaybettik. Ama gerekeni yapmıyorlar. Biz her zaman çiftçimizin yanında olacağız. Önümüzdeki günlerde her şey çok güzel olacak” dedi.

Uluslararası Urla Enginar Festivali bu yıl, "Bir Enginar, Bin Lezzet" sloganıyla, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle düzenleniyor. Festival, Urla Belediyesi'nin de katkılarıyla büyük bir coşkuyla başladı. Etkinliklerin açılışında, Başkan Tugay'a Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan ve diğer önemli isimler eşlik etti. Kortej yürüyüşü ile başlayan festivalde üreticiler enginar dolu traktörleriyle renk kattı.

"Her bir yurttaşımız bizim için değerli"

Başkan Tugay, tarımsal üretimin önemini vurgularken, “Her bir yurttaşımız bizim için değerli. Biz bu topraklarda yetişen her bir ürünün koruyucusu ve geliştiricisi olmaya çalışıyoruz” dedi. İzmir’in tarımsal kalkınmaya büyük katkı sunduğunu belirten Tugay, özellikle iklim değişikliği ve tarımsal istihdam sorunlarına dikkat çekti.

Tarımda gerileyen veriler

Tugay, 2001 ve 2023 yılları arasında Türkiye'de tarımın Gayrisafi Milli Hasıla'daki payının yüzde 11,4'ten 6,2'ye düştüğünü, istihdamdaki payının da yüzde 37,58'den yüzde 14,8'e gerilediğini belirtti. Bu durumun, tarım alanındaki gerilemeyi ve tarımsal üretimin azalmasını gösterdiğini söyledi. Tugay, çözüm için doğru adımlar atılması gerektiğini belirtti.

"Çiftçimizin önünde saygıyla eğilmeliyiz"

Başkan Tugay, Atatürk'ün "Çiftçi milletin efendisidir" sözünü hatırlatarak, çiftçilerin bu toplumdaki önemli yerini vurguladı. Ayrıca, Atatürk Heykeli'ne dikkat çekerek, İzmir'de Kurtuluş Savaşı'nın başladığını ve burada bitirildiğini söyledi.

Festivalin ruhuna vurgu

Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan ise, festivalin sadece bir kutlama değil, aynı zamanda geleneksel tarımın, kültürün ve yaşam biçiminin korunmasını sağlamak adına önemli bir etkinlik olduğunu belirtti. Festival, Urla'nın özgün değerlerini yaşatmaya ve geleceğe taşımaya yönelik bir adım olarak görülüyor.

Uluslararası katılım ve etkinlikler

Festivalin en heyecan verici bölümlerinden biri, yıldız şefler tarafından gerçekleştirilecek mutfak atölyeleri olacak. Michael Van Der Kroft, Alan Geaam, Tamar Gachechiladze, ve Paolo Griffa gibi ünlü şefler, enginarla yaratıcı yemekler yapacak. Ayrıca, festival boyunca gerçekleştirilecek söyleşiler, belgeseller ve konserler ile katılımcılara unutulmaz bir deneyim sunulacak.

Festival, 27 Nisan Pazar gününe kadar devam edecek ve İzmir'in geleneksel lezzetlerini, tarımını, kültürünü ve toplumsal değerlerini bir araya getirecek.