AK Parti Çiğli İlçe Başkanı Oktay Özdemir, yerel seçim sürecinde Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız tarafından üstünün kapatılacağı sözü verilen ancak bugüne kadar hiçbir çalışma yapılmayan Çiğli Pazaryeri’nde esnafları ziyaret ederken, "Küçük Çiğli pazaryeri, yıllardır üstü açık şekilde hizmet veriyor. Yazın kavurucu sıcağında, kışın yağmur ve rüzgârında hem esnafımız hem de vatandaşımız mağdur durumda. Başkan Yıldız, bu pazar yerinin üstünün kapatılacağı sözünü halka bizzat vermişti.

Ancak bugün geldiğimiz noktada ortada ne bir proje var ne bir çalışma var ne de bir irade… CHP’li belediye söz verip unutan, bahane üretip kaçan bir anlayışla yönetiliyor. CHP’li belediye söz verip unutan, bahane üretip kaçan bir anlayışla yönetiliyor." diye konuştu.

AK Parti Çiğli İlçe Başkanı Oktay Özdemir, Çiğli’nin en büyük pazaryerlerinden biri olan Küçük Çiğli Pazaryeri’nde, pazarcı esnafını ziyaret etti. Ziyaret sırasında esnafın taleplerini ve yaşadığı sıkıntıları dinleyen Özdemir, en büyük sorunun pazaryerinin hala üstü açık şekilde hizmet vermesi olduğunu vurguladı. Başkan Özdemir, seçim sürecinde “Pazaryerinin üzerini kapatacağız” vaadinde bulunan CHP’li Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız’ın sözünü tutmadığını belirterek şu açıklamalarda bulundu; “Küçük Çiğli Pazaryeri hala üstü açık şekilde hizmet veriyor. Yazın kavurucu sıcağında, kışın yağmurunda, rüzgârında hem esnaf hem vatandaş perişan durumda. Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, seçim döneminde bu pazar yerinin üstünün kapatılacağı sözünü halka bizzat verdi.

Ama bugün ortada ne bir proje var ne bir çalışma ne de bir irade… Vatandaşlarımız artık açık açık söylüyor: ‘Biz kandırıldık!’” Özdemir, CHP belediyeciliğin Çiğli’de hizmet değil, reklam ve algı yönetimi üzerinden yürüdüğünü belirterek, sert ifadelerle eleştirilerini sürdürdü: “Belediyecilik, billboardlarda fotoğraf sergilemekle olmaz! Halkın sırtına yük bindirip, kameralar karşısında sahte tebessümlerle poz vermekle hizmet yapılmaz! Gerçek belediyecilik, vatandaşın derdine çözüm üretmektir. CHP’li belediye söz verip unutan, bahane üretip kaçan bir anlayışla yönetiliyor. Çiğli’de artık mazeret devri bitmiştir! Çiğli’de kim çalışıyor, kim laf üretiyor, kim sadece afişlerde yaşıyor; bunu vatandaşımız çok iyi görüyor. Çiğli halkı hizmet bekliyor, sorunlarının çözülmesini istiyor. Biz bu mücadeleden asla geri durmayacağız. ‘’