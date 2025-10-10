ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı 20 maddelik Filistin-İsrail barış planının ilk aşaması, hem İsrail hem de Hamas tarafından kabul edildi. İsrail basınına göre ordu, Gazze Şeridi’nin yaklaşık yüzde 53’ünü kontrol edecek şekilde kısmen geri çekilmeye başladı.

İsrail’in çekilmesinin ardından 72 saat içinde Hamas’ın elindeki 20 canlı rehine serbest bırakılacak. Ayrıca 28 rehinenin cenazeleri ve 250 ömür boyu hapis cezası almış Filistinli mahkum ile 1.700 tutuklu Gazze’den serbest bırakılacak.

İnsani Yardım ve Denetim Mekanizması

Gazze’ye gıda ve tıbbi yardım taşıyan TIR’ların günlük girişine izin verilecek. Başlangıçta 400 TIR ile başlanacak süreç, zamanla 600 TIR’a çıkarılacak.

Ateşkesi denetlemek amacıyla ABD gözetiminde yaklaşık 200 kişilik çok uluslu bir kuvvet oluşturulacak. Mısır, Katar, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin yer alması planlanıyor. Ancak ABD askerlerinin Gazze’de konuşlanmayacağı belirtildi.

Gazze’nin Geleceği ve İkinci Aşamalar

İlk aşamanın tamamlanmasının ardından, planın sonraki adımları üzerinde müzakereler başlayacak. Bunlar arasında Gazze’nin “askeri ve saldırı altyapısından arındırılması” ve Hamas’ın silahsızlandırılması var.

Plan ayrıca geçici bir “teknokrat geçiş komisyonu”nun Gazze’yi yönetmesini ve ardından idarenin Filistin Yönetimi’ne devredilmesini öngörüyor. Hamas üyelerine ise barışçıl yaşam taahhüdü vermeleri halinde af veya güvenli geçiş hakkı tanınacak.

İsrail’in Tam Çekilmesi Henüz Belirsiz

Beyaz Saray planına göre İsrail, ilerleyen aşamalarda kontrol oranını yüzde 40’a, ardından yüzde 15’e düşürecek. Ancak nihai çekilme için net bir tarih verilmedi. Tarafların anlaşmayı uygulamadaki kararlılığı, Gazze’de kalıcı barışın sağlanmasında belirleyici olacak.