CHP’li belediyelere uygulanan ve sabahın ilk ışıklarında yapılan operasyonlar, bu sefer CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil TUGAY’ın ekibi tarafında kooperatiflere uygulandı. Sabahın ilk ışıkları ile Örnekköy 3'üncü etap Kentsel Dönüşüm alanı şantiyesine polis, zabıta, İBB Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı ve İZBETON yetkilileri gelerek şantiyeden içeriye girdi. Güvenlik görevlilerine şantiyeyi boşaltarak devretmelerini ileten yetkililer Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Ayşe Arzu Özçelik’in talimatı ile şantiyede işlem yapmaya başladılar.

Yakın zamanda basın açıklaması bekleniyor

Kendilerine hiçbir bilgi verilmeyen kooperatif yönetim kurulu üyeleri BASKIN niteliğindeki bu uygulamaya karşı şantiyeye gidip gerekli müdahaleyi yaptılar. Şantiye alanının Kooperatif sorumluluğunda olduğunu ileten yönetim kurulu üyeleri, konuyla ilgili hukuksal sürecin devam ettiğini, sabahın ilk saatlerinde böyle bir işlemin yapılmasının yasa dışı olduğunu ve üyelerinin hakkını sonuna kadar koruyup şantiyeyi belediye ile bir anlaşma olmadan teslim etmeyeceklerini ilettiler. Belediye ile bir protokol çerçevesinde anlaşmak üzere görüşmeler yaptıklarını, fakat belediye yetkililerinin konuya çözümcül yaklaşmadıklarını, tüm detayları kısa zaman içerisinde bir basın açıklaması ile anlatacaklarını söylediler.

Konuyla ilgili daha önce “Kimseyi mağdur etmeyeceğiz” açıklaması yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil TUGAY’ın bu gelişmelere ne söyleyeceği merakla beklenmeye başlandı.