İzmir'deki Bayraklı Küçük Tünel içinde Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen mazgal temizleme çalışması, tüneldeki sağ şeridi etkiliyor. Çalışmanın saat 14.00'te tamamlanması planlanıyor.

Çalışma detayları

Bayraklı Küçük Tünel içerisinde, Karşıyaka ve Bornova istikametlerinde sağ şeritte mazgal temizleme çalışması yapılmaktadır. Çalışma, yolun akışını etkileyebileceği için trafikte kısa süreli aksaklıklar yaşanması bekleniyor.

Çalışmanın tamamlanma saati

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, mazgal temizleme çalışmasının saat 14.00'te tamamlanması planlanmaktadır. Yol kullanıcılarının bu süre zarfında dikkatli olmaları ve alternatif güzergahları değerlendirmeleri önerilmektedir.