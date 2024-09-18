Buca Belediyesi’nin hayata geçirdiği Diyabet Sensörü Destek Programı, CHP Genel Merkezi’nin yürüttüğü “Kardeş Belediyecilik Projesi” sayesinde diğer CHP’li belediyelere de ulaştırılacak. Program, özellikle çocuklar ve gençler için büyük bir destek sağlayacak.

Kardeş belediyeler iş birliği içinde

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman’ın davetiyle, “Kardeş Belediyecilik Projesi” kapsamında eşleşen 8 ilçe belediye başkanı video konferans yoluyla bir araya geldi. Toplantıya Kırklareli, Amasya, Uşak, Konya, Kocaeli ve Osmaniye’den belediye başkanları katıldı. Görkem Duman, Diyabet Sensörü Destek Programı’nın kardeş belediyelere de yayılması için karar alındığını duyurdu.

Diyabet hastalarına umut olan proje

Buca Belediyesi’nin başlattığı Diyabet Sensörü Destek Programı, özellikle 0-18 yaş arası diyabet hastası çocuk ve gençlere yönelik bir destek sunuyor. Tip-1 diyabet hastalarının günlük kan şekeri ölçümü yaparken yaşadıkları zorluklara çözüm sunmayı amaçlayan bu program, parmak delme işlemine alternatif bir sensör teknolojisi sağlıyor. Buca Belediye Başkanı Duman, projenin vatandaşlardan olumlu geri dönüşler aldığını belirterek, diğer belediyelerle iş birliği içinde programı genişletmekten mutluluk duyduklarını ifade etti.

“Bahane değil, çare üreteceğiz”

Toplantıda konuşan Görkem Duman, CHP’nin yerel yönetim anlayışının “bahane değil, çare üretme” üzerine kurulu olduğunu vurguladı. “Belediye başkanları olarak CHP’nin iktidarını sağlamak için el ele vereceğiz” diyen Duman, Kardeş Belediyecilik Projesi’nin bu iş birliğinin en somut örneklerinden biri olduğunu belirtti.

CHP belediyeleri iktidarın anahtarı

Buca Belediye Başkanı Duman, CHP iktidarının anahtarının belediyelerde olduğunu ve 2024 Yerel Seçimleri sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi’nin farkını ortaya koymaları gerektiğini söyledi. “İktidara giden yol, belediye başkanlarının çalışmalarından geçiyor” diyen Duman, CHP’li belediyelerin, halkın taleplerine cevap veren projelerle Türkiye genelinde etkili olacağını belirtti.

Proje nasıl işleyecek?

Diyabet Sensörü Destek Programı kapsamında, kardeş belediyelerde yaşayan diyabet hastası çocuklar ve gençler için duyurular yapılacak. Başvuruda bulunan aileler, bilgilerini Buca Belediyesi’ne iletecek ve destek setleri bu kişilere ulaştırılacak. Sensörler, çocukların daha rahat bir yaşam sürmesini sağlarken, ailelerin de ekonomik yükünü hafifletecek.