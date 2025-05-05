İstanbul’da bazı CHP’li belediyelere yönelik olarak “terör örgütü DHKP-C’ye belediye ihaleleri üzerinden finans sağlandığı” iddiasıyla açılan davada iddianame kabul edildi. 25 kişinin yargılandığı davada ilk duruşma 23 Haziran 2025’te görülecek.
İddianame mahkeme tarafından kabul edildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Sanıkların, terör örgütü DHKP-C’ye belediye ihaleleri üzerinden finansman sağladığı iddia ediliyor.
25 kişi “şüpheli” sıfatıyla yargılanacak
İddianamede, aralarında eski belediye başkanları ve başkan yardımcılarının da bulunduğu 25 kişi “şüpheli” olarak yer aldı. Sanıklar şu isimlerden oluşuyor:
Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç
Eski Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü
Eski Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Der
Eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Emir Sarıgül
Eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Erdoğan Yıldız
Eski Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Haydar Battal
Eski Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Kalender Özdemir
Eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Mehrali Seçme
Eski Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı, şimdiki Manisa Şehzadeler Belediyesi Başkan Yardımcısı Melih Morsümbül
15 yıla kadar hapis cezası talebi
İddianamede şüphelilerin, "terörizme finansman sağlamak" iddiasıyla 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılması istenmişti.