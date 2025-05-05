İstanbul’da bazı CHP’li belediyelere yönelik olarak “terör örgütü DHKP-C’ye belediye ihaleleri üzerinden finans sağlandığı” iddiasıyla açılan davada iddianame kabul edildi. 25 kişinin yargılandığı davada ilk duruşma 23 Haziran 2025’te görülecek.

İddianame mahkeme tarafından kabul edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Sanıkların, terör örgütü DHKP-C’ye belediye ihaleleri üzerinden finansman sağladığı iddia ediliyor.

25 kişi “şüpheli” sıfatıyla yargılanacak

İddianamede, aralarında eski belediye başkanları ve başkan yardımcılarının da bulunduğu 25 kişi “şüpheli” olarak yer aldı. Sanıklar şu isimlerden oluşuyor:

Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç

Eski Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü

Eski Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Der

Eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Emir Sarıgül

Eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Erdoğan Yıldız

Eski Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Haydar Battal

Eski Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Kalender Özdemir

Eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Mehrali Seçme

Eski Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı, şimdiki Manisa Şehzadeler Belediyesi Başkan Yardımcısı Melih Morsümbül

15 yıla kadar hapis cezası talebi

İddianamede şüphelilerin, "terörizme finansman sağlamak" iddiasıyla 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılması istenmişti.