İzmir'de 17 Aralık Salı günü 16 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacağı duyuruldu. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.
ALİAĞA / İZMİR
17Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3255367
ALİAĞA / İZMİR
Kalabak ( Kuyular Sk. Çeşme 1 Sk. Çevre Yolu Cd. Zeki Sk. Merkez 1 Sk. Kalabak Köyü Hasan Ağa Sk. Göl Sk. KALABAK CUMHURİYET )
Hacıömerli ( Hacıömerli Köy Yolu Hacıömerli Köyü Karakuyular Kümeevleri )
BAYINDIR / İZMİR
17Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 15:00
Kesinti ID : 3249804
BAYINDIR / İZMİR
Arıkbaşı ( ŞEHİTLİK HUZUR )
Mektep ( OKUL Şehit Kemal Hatipoğlu Sk. Çırpı İstasyon Sk. Yaşar Doğu Cd. Vidin Sk. VALİ KAZIM DİRİK Toplu Konut Sk. MİTHAT PAŞA Konut Sk. ÇIRPI HAVUZBAŞI )
Çiftçigediği
Planlandı
17Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3256254
BAYINDIR / İZMİR
Hasköy
Yakapınar ( Yakapınar Çayır Küme Evler )
Yeşilova
Çırpı Cami
Kızılcaova
BAYRAKLI / İZMİR
17Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 11:00
Kesinti ID : 3255493
BAYRAKLI / İZMİR
Mansuroğlu ( Sakarya Alija İzetbegovic 283/12. Sk. 273/4. Sk. )
BORNOVA / İZMİR
17Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 11:00
Kesinti ID : 3256035
BORNOVA / İZMİR
Erzene ( 113/9. Sk. 124/1. Sk. 113/28. Sk. Saraykent Sitesi 113/26 113/27. Sk. 113/7. Sk. )
Evka 3 ( 113. Sk. )
ÇEŞME / İZMİR
17Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3256060
ÇEŞME / İZMİR
Musalla ( 1408 1077. Sk. 1076. Sk. 1075. Sk. 1074. Sk. 1070. Sk. 1066. Sk. 1065. Sk. 1040. Sk. 1039. Sk. 1038. Sk. 1037. Sk. 1036. Sk. 1034. Sk. 1032. Sk. 1030. Sk. 1029. Sk. 1028. Sk. 1027. Sk. 1025. Sk. KİLLİKDAĞI KARAKUYU MEVKİİ 1400 Sk. çatal azmak mevkii yol KİLLİK DAĞI Killik dağı mevkii İKİ ÇEŞMELİK Kilise Mevkii Küme Evler çatalazmak sunset yolu KUŞ YERİ İzmir-Çeşme Otoyolu 1146. Sk. 1107. Sk. 1106/1. Sk. 1106. Sk. 1099. Sk. 1097. Sk. 1095. Sk. 1094. Sk. 1093. Sk. 1092. Sk. 1091. Sk. 1090. Sk. 1089. Sk. 1087. Sk. 1086. Sk. 1085. Sk. 1084. Sk. 1083. Sk. 1082. Sk. 1081. Sk. 1080. Sk. 1079. Sk. 1078. Sk. )
Ovacık ( Manastır Küme Evleri 7175. Sk. 7152. Sk. 7170. Sk Kızkapan 7172 sk. ovacık yolu )
Çakabey ( 7201 SK. )
Altınkum
ÇİĞLİ / İZMİR
17Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3256099
ÇİĞLİ / İZMİR
Şirintepe ( 8128. Sk. 8129. Sk. 8135. Sk. 8129/1 8130. Sk. 8130/2. Sk. 8130/5. Sk. 8134. Sk. maltepe cd. Anadolu Cd. 8154. Sk. 8122. Sk. 8122/1. Sk. 8122/2. Sk. 8122/3. Sk. 8123. Sk. 8123/1 8124. Sk. 8124/1. Sk. 8125. Sk. 8127. Sk. 8127/1. Sk. )
Maltepe ( Maltepe Cd. 8108. Sk. )
Planlandı
17Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3256100
ÇİĞLİ / İZMİR
Güzeltepe ( 8414 8413. Sk. 8414/2. Sk. 8416. Sk. 8418. Sk. 8419. Sk. 8420. Sk. 8420/1. Sk. 8420/2. Sk. 8420/3. Sk. 8421. Sk. 8422. Sk. 8423. Sk. 8424. Sk. )
Şirintepe ( 8410. Sk. 8410/1. Sk. 8413/2. Sk. )
Planlandı
17Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3256102
ÇİĞLİ / İZMİR
Şirintepe ( 8129/3. Sk. 8412/3 8412/2. Sk. 8411/1. Sk. 8411. Sk. 8410. Sk. 8134/2. Sk. 8134/1. Sk. 8134. Sk. 8132. Sk. 8130/5. Sk. 8130/2. Sk. 8130/1. Sk. 8130. Sk. 8129/2. Sk. 8129/1 8129. Sk. 8123. Sk. )
Planlandı
17Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3256103
ÇİĞLİ / İZMİR
Şirintepe ( 8413/3. Sk. 8414 8414/1. Sk. 8417. Sk. 8418. Sk. 8419. Sk. 8128. Sk. 8128/1. Sk. 8131. Sk. 8133. Sk. 8133/2. Sk. 8134/1. Sk. 8134/2. Sk. 8134/3. Sk. 8142. Sk. 8143. Sk. 8158. Sk. 8159. Sk. 8160. Sk. 8410. Sk. 8410/3. Sk. 8411. Sk. 8412. Sk. 8412/1. Sk. 8412/2. Sk. 8413. Sk. 8413/1. Sk. 8413/2. Sk. )
Güzeltepe ( 8156. Sk. 8156/1. Sk. 8162. Sk. 8163. Sk. 8163/1. Sk. 8176. Sk. 8177. Sk. )
Planlandı
17Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3256105
ÇİĞLİ / İZMİR
Köyiçi ( Köyiçi Cd. 8085/1. Sk. 8085. Sk. 8084. Sk. 8085/2 SK. 8055/1. Sk. )
Güzeltepe ( DERE 8173. Sk. 8169. Sk. 8167. Sk. 8166. Sk. 8164/1. Sk. 8164. Sk. 8154/1. Sk. 8154. Sk. 8133. Sk. 8168. Sk. )
Şirintepe ( 8143. Sk. 8142. Sk. 8143/1. Sk. 8144. Sk. 8145. Sk. 8160. Sk. 8161. Sk. 8169/1. Sk. 8128/1. Sk. 8128. Sk. )
Yakakent
Planlandı
17Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3256107
ÇİĞLİ / İZMİR
Aydınlıkevler ( 6796/2. Sk. 6796/1. Sk. 6795. Sk. 6796. Sk. 6784. Sk. 6790. Sk. 6795 6798. Sk. 6796/3. Sk. )
Ahmet Taner Kışlalı ( 6762. Sk. )
Planlandı
17Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 12:00
Kesinti ID : 3256116
ÇİĞLİ / İZMİR
Balatçık ( 8788. Sk. 8911. Sk. 8915/3. Sk. 8911/2. Sk. 8911/3. Sk. 8911/4. Sk. 8911/6. Sk. 8914. Sk. 8914/1. Sk. 8914/2. Sk. 8914/3. Sk. )
Planlandı
17Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
12:00 - 13:00
Kesinti ID : 3256265
ÇİĞLİ / İZMİR
Kaklıç ( 10323. Sk. 10317/2. Sk. 10317/1. Sk. 10317/7 10316. Sk. 10315. Sk. 10314. Sk. 10313. Sk. 10312. Sk. 10311/1. Sk. 10311. Sk. 10310. Sk. 10309/1. Sk. 10309. Sk. 10308. Sk. 10307. Sk. 10306. Sk. 10305. Sk. 10304. Sk. 10303/7. Sk. 10303/6. Sk. 10303/5. Sk. 10324. Sk. 10303/4. Sk. 10322. Sk. 10321/1. Sk. 10321. Sk. 10320. Sk. 10318/1. Sk. 10318. Sk. 10317/6. Sk. 10317/5. Sk. 10317/4. Sk. 10317/3. Sk. 10303/3. Sk. 10303/2. Sk. 10303. Sk. 10302. Sk. 10324/1. Sk. 10325. Sk. 10326. Sk. 10327. Sk. Ahmet Piriştina Cd. 10315/2 10315/1 10300 10300/1 İZMİR )
GÜZELBAHÇE / İZMİR
17Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3253383
GÜZELBAHÇE / İZMİR
Payamlı ( SEYRAN Vali Kazım Dirik Gazi ELMABELEN )
KARABAĞLAR / İZMİR
17Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
2:00 - 2:15
Kesinti ID : 3255295
KARABAĞLAR / İZMİR
Doğanay ( 9012. Sk. 9010. Sk. 9014. Sk. 9005. Sk. )
Basın Sitesi
Gülyaka ( 2988. Sk. 3005. Sk. 3007. Sk. 3008. Sk. 3009. Sk. 3012. Sk. 3022. Sk. 3035. Sk. 3036. Sk. 3037. Sk. Saim Çıkrıkçı Cd. 3005/1 2969/1. Sk. 2971. Sk. 2973. Sk. 2975. Sk. 2976. Sk. 2977. Sk. 2978. Sk. 2979. Sk. 2980. Sk. 2981. Sk. 2982. Sk. 2987. Sk. )
Kazım Karabekir ( 9002. Sk. 9002/1. Sk. 9002/10. Sk. 9002/2. Sk. 9002/4. Sk. 9002/5. Sk. 9002/7. Sk. 9002/8. Sk. 9002/9. Sk. 9009/1. Sk. 9009/2. Sk. 9080. Sk. 9215. Sk. 9216. Sk. Kazım Karabekir Parkı İçi Yolu Yıldız Cd. )
Reis ( 9018. Sk. 9030. Sk. 9034. Sk. 9038. Sk. 9213. Sk. Şükrü Karaduman Cd. 9016 )
Vatan ( 9055. Sk. 9057. Sk. 9059. Sk. 9061. Sk. 9063. Sk. 9065. Sk. 9067. Sk. 9068. Sk. 9069. Sk. 9077. Sk. 9079. Sk. 9081. Sk. 9082/2. Sk. 9085. Sk. 9179. Sk. Kadir Aydın Sk. Mızraklı Cd. )
Esenlik ( 9031. Sk. )
Planlandı
17Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
2:15 - 2:30
Kesinti ID : 3255301
KARABAĞLAR / İZMİR
Bahçelievler
Esenlik
Planlandı
17Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3255924
KARABAĞLAR / İZMİR
Özgür ( 3921/1. Sk. 3921/2. Sk. 3928. Sk. 3932. Sk. 3942. Sk. 3943. Sk. )
Yüzbaşı Şerafettin ( 3939. Sk. )
KARABURUN / İZMİR
17Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 16:00
Kesinti ID : 3255953
KARABURUN / İZMİR
Anbarseki ( ESENDERE Esendere Yolu )
KİRAZ / İZMİR
17Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:30 - 16:00
Kesinti ID : 3255932
KİRAZ / İZMİR
Ovacık ( Ovacık Eşşekderesi Akalan AYDERESİ )
Planlandı
17Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:30 - 15:30
Kesinti ID : 3255936
KİRAZ / İZMİR
Mersinlidere ( KOCAKUYU KÖRKUYU GARİPLER MERSİNLİDERE Mersinlidere Mersindere Kocakuyu )
Sırımlı ( DÜMBÜLDEK CINGILLAR GÖÇMEN DEĞİRMEN DERESİ Cıngıllar Sırımlı )
Avunduruk ( ÇAKICI )
Haliller ( MAKUFLAR AKKEÇİLİ DAVULCULAR Avunduruk Koyu İç Yolu Çakıcı Davulcular )
Tekbıçaklar
Mavidere ( Yeni Kozağaç )
KINIK / İZMİR
17Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 14:00
Kesinti ID : 3255158
KINIK / İZMİR
Yayakent ( ATÇAYIR Akhisar Bergama Yolu )
MENEMEN / İZMİR
17Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
12:00 - 13:00
Kesinti ID : 3256265
MENEMEN / İZMİR
Tuzçullu
29 Ekim
ÖDEMİŞ / İZMİR
17Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3255917
ÖDEMİŞ / İZMİR
Bozdağ ( Kazım Dirik Cd )
Tekke ( Ödemiş Salihli Yolu )
Planlandı
17Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 18:00
Kesinti ID : 3255919
ÖDEMİŞ / İZMİR
Hacıhasan ( HACI HASAN birgi deresi küme evleri ÇOBAN ÇEŞMESİ )
Yılanlı
Kemer ( KEMER PARNALI )
Planlandı
17Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:45 - 15:45
Kesinti ID : 3255983
ÖDEMİŞ / İZMİR
Küçükavulcuk ( şehit gürol madan cad )
Beyazıtlar
Planlandı
17Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3256261
ÖDEMİŞ / İZMİR
Çayır ( Ataman Çayırköy )
Küre ( KÜRE Küre Köyü Köşk Ödemiş Yolu KÜRE KÜME EVLERİ )
Demirdere ( Demirdere Köyü İç Yolu Köy İçi Yolu )
Güney ( Güney Köyü İç Yolu )
Hamam ( mendegüme küme evler melcek çukur Hamamköy Köyü İç Yolu )
Küçükören ( KÜÇÜKÖREN KÜME EVLERİ KÜÇÜKÖREN başören )
Çamlıca ( Çamlıca Köyü İç Yolu )
SEFERİHİSAR / İZMİR
17Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 16:00
Kesinti ID : 3255947
SEFERİHİSAR / İZMİR
Turgut ( Araplar Araplar Sk. MANADERESİ )
Planlandı
17Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 16:00
Kesinti ID : 3255952
SEFERİHİSAR / İZMİR
Turgut ( Araplar Sk. TURGUT Araplar )
TİRE / İZMİR
17Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 16:00
Kesinti ID : 3254466
TİRE / İZMİR
Büyükkemerdere ( İNCİRLİOVA YOLU )
Planlandı
17Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 16:00
Kesinti ID : 3254470
TİRE / İZMİR
Büyükkemerdere
Duatepe ( İNCİRLİOVA YOLU YELLİKTEPE )
Dere
Planlandı
17Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3256254
TİRE / İZMİR
Işıklar ( TİRE YOLU Rahmanlar küme evleri )
Yeniçiftlik
Planlandı
17Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3256261
TİRE / İZMİR
Sarılar ( Sarılar Köyü )
Çobanköy ( çobanköy merkez SARILAR KÖY YOLU ÇİMENLİK KÜMEEVLER )
Kocaaliler ( Kocaaliler Yolu )
TORBALI / İZMİR
17Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
8:30 - 9:00
Kesinti ID : 3255961
TORBALI / İZMİR
Çapak ( 2556 Sk. 2517/2 2548 2552/1 Sk. 2515. Sk. 2517. Sk. 2518. Sk. 2519. Sk. 2520. Sk. 2521. Sk. 2522. Sk. 2530. Sk. 2531. Sk. 2532. Sk. 2533. Sk. 2534. Sk. 2535. Sk. 2536. Sk. 2537. Sk. 2539. Sk. 2540. Sk. 2542. Sk. 2543. Sk. 2544. Sk. 2546. Sk. 2548. sokak 2550. Sk. 2552. Sk. 2554. Sk. 2560 2562. Sk. 2564. Sk. 2517 2525. Sk. 2527. Sk. 2528. Sk. 2529. Sk. 2524. Sk. )
Yedi Eylül
Karakuyu
Ortaköy ( ÇİÇEK SK. Aslanlar Camiisokagi Paşa Sk. Philsa Cd. Çiçek Sk. )
Planlandı
17Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3255965
TORBALI / İZMİR
Çapak ( 2542. Sk. 2556 Sk. 2517/2 2548 2552/1 Sk. 2515. Sk. 2517. Sk. 2518. Sk. 2519. Sk. 2520. Sk. 2521. Sk. 2522. Sk. 2524. Sk. 2525. Sk. 2527. Sk. 2528. Sk. 2529. Sk. 2530. Sk. 2531. Sk. 2532. Sk. 2533. Sk. 2534. Sk. 2535. Sk. 2536. Sk. 2537. Sk. 2539. Sk. 2540. Sk. 2544. Sk. 2546. Sk. 2548. sokak 2550. Sk. 2552. Sk. 2554. Sk. 2560 2562. Sk. 2564. Sk. 2517 )
Ortaköy
Planlandı
17Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
17:00 - 17:30
Kesinti ID : 3255966
TORBALI / İZMİR
Çapak ( 2552. Sk. 2517 2564. Sk. 2562. Sk. 2560 2554. Sk. 2527. Sk. 2550. Sk. 2548. sokak 2533. Sk. 2534. Sk. 2535. Sk. 2536. Sk. 2537. Sk. 2539. Sk. 2540. Sk. 2542. Sk. 2544. Sk. 2556 Sk. 2543. Sk. 2546. Sk. 2517/2 2548 2552/1 Sk. 2515. Sk. 2517. Sk. 2518. Sk. 2519. Sk. 2520. Sk. 2521. Sk. 2522. Sk. 2524. Sk. 2525. Sk. 2528. Sk. 2529. Sk. 2530. Sk. 2531. Sk. 2532. Sk. )
Yedi Eylül
Ortaköy ( Çiçek Sk. Philsa Cd. Paşa Sk. Camiisokagi Aslanlar ÇİÇEK SK. )
Karakuyu