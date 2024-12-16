İzmir'de 17 Aralık Salı günü 16 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacağı duyuruldu. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor. 

ALİAĞA / İZMİR

17Aralık 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 15:00

Kesinti ID : 3255367

ALİAĞA / İZMİR

Kalabak ( Kuyular Sk. Çeşme 1 Sk. Çevre Yolu Cd. Zeki Sk. Merkez 1 Sk. Kalabak Köyü Hasan Ağa Sk. Göl Sk. KALABAK CUMHURİYET )

Hacıömerli ( Hacıömerli Köy Yolu Hacıömerli Köyü Karakuyular Kümeevleri )

BAYINDIR / İZMİR

17Aralık 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 15:00

Kesinti ID : 3249804

BAYINDIR / İZMİR

Arıkbaşı ( ŞEHİTLİK HUZUR )

Mektep ( OKUL Şehit Kemal Hatipoğlu Sk. Çırpı İstasyon Sk. Yaşar Doğu Cd. Vidin Sk. VALİ KAZIM DİRİK Toplu Konut Sk. MİTHAT PAŞA Konut Sk. ÇIRPI HAVUZBAŞI )

Çiftçigediği

Planlandı

17Aralık 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 17:00

Kesinti ID : 3256254

BAYINDIR / İZMİR

Hasköy

Yakapınar ( Yakapınar Çayır Küme Evler )

Yeşilova

Çırpı Cami

Kızılcaova

BAYRAKLI / İZMİR

17Aralık 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 11:00

Kesinti ID : 3255493

BAYRAKLI / İZMİR

Mansuroğlu ( Sakarya Alija İzetbegovic 283/12. Sk. 273/4. Sk. )

BORNOVA / İZMİR

17Aralık 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 11:00

Kesinti ID : 3256035

BORNOVA / İZMİR

Erzene ( 113/9. Sk. 124/1. Sk. 113/28. Sk. Saraykent Sitesi 113/26 113/27. Sk. 113/7. Sk. )

Evka 3 ( 113. Sk. )

ÇEŞME / İZMİR

17Aralık 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 16:00

Kesinti ID : 3256060

ÇEŞME / İZMİR

Musalla ( 1408 1077. Sk. 1076. Sk. 1075. Sk. 1074. Sk. 1070. Sk. 1066. Sk. 1065. Sk. 1040. Sk. 1039. Sk. 1038. Sk. 1037. Sk. 1036. Sk. 1034. Sk. 1032. Sk. 1030. Sk. 1029. Sk. 1028. Sk. 1027. Sk. 1025. Sk. KİLLİKDAĞI KARAKUYU MEVKİİ 1400 Sk. çatal azmak mevkii yol KİLLİK DAĞI Killik dağı mevkii İKİ ÇEŞMELİK Kilise Mevkii Küme Evler çatalazmak sunset yolu KUŞ YERİ İzmir-Çeşme Otoyolu 1146. Sk. 1107. Sk. 1106/1. Sk. 1106. Sk. 1099. Sk. 1097. Sk. 1095. Sk. 1094. Sk. 1093. Sk. 1092. Sk. 1091. Sk. 1090. Sk. 1089. Sk. 1087. Sk. 1086. Sk. 1085. Sk. 1084. Sk. 1083. Sk. 1082. Sk. 1081. Sk. 1080. Sk. 1079. Sk. 1078. Sk. )

Ovacık ( Manastır Küme Evleri 7175. Sk. 7152. Sk. 7170. Sk Kızkapan 7172 sk. ovacık yolu )

Çakabey ( 7201 SK. )

Altınkum

ÇİĞLİ / İZMİR

17Aralık 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 15:00

Kesinti ID : 3256099

ÇİĞLİ / İZMİR

Şirintepe ( 8128. Sk. 8129. Sk. 8135. Sk. 8129/1 8130. Sk. 8130/2. Sk. 8130/5. Sk. 8134. Sk. maltepe cd. Anadolu Cd. 8154. Sk. 8122. Sk. 8122/1. Sk. 8122/2. Sk. 8122/3. Sk. 8123. Sk. 8123/1 8124. Sk. 8124/1. Sk. 8125. Sk. 8127. Sk. 8127/1. Sk. )

Maltepe ( Maltepe Cd. 8108. Sk. )

Planlandı

17Aralık 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 15:00

Kesinti ID : 3256100

ÇİĞLİ / İZMİR

Güzeltepe ( 8414 8413. Sk. 8414/2. Sk. 8416. Sk. 8418. Sk. 8419. Sk. 8420. Sk. 8420/1. Sk. 8420/2. Sk. 8420/3. Sk. 8421. Sk. 8422. Sk. 8423. Sk. 8424. Sk. )

Şirintepe ( 8410. Sk. 8410/1. Sk. 8413/2. Sk. )

Planlandı

17Aralık 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 15:00

Kesinti ID : 3256102

ÇİĞLİ / İZMİR

Şirintepe ( 8129/3. Sk. 8412/3 8412/2. Sk. 8411/1. Sk. 8411. Sk. 8410. Sk. 8134/2. Sk. 8134/1. Sk. 8134. Sk. 8132. Sk. 8130/5. Sk. 8130/2. Sk. 8130/1. Sk. 8130. Sk. 8129/2. Sk. 8129/1 8129. Sk. 8123. Sk. )

Planlandı

17Aralık 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 15:00

Kesinti ID : 3256103

ÇİĞLİ / İZMİR

Şirintepe ( 8413/3. Sk. 8414 8414/1. Sk. 8417. Sk. 8418. Sk. 8419. Sk. 8128. Sk. 8128/1. Sk. 8131. Sk. 8133. Sk. 8133/2. Sk. 8134/1. Sk. 8134/2. Sk. 8134/3. Sk. 8142. Sk. 8143. Sk. 8158. Sk. 8159. Sk. 8160. Sk. 8410. Sk. 8410/3. Sk. 8411. Sk. 8412. Sk. 8412/1. Sk. 8412/2. Sk. 8413. Sk. 8413/1. Sk. 8413/2. Sk. )

Güzeltepe ( 8156. Sk. 8156/1. Sk. 8162. Sk. 8163. Sk. 8163/1. Sk. 8176. Sk. 8177. Sk. )

Planlandı

17Aralık 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 15:00

Kesinti ID : 3256105

ÇİĞLİ / İZMİR

Köyiçi ( Köyiçi Cd. 8085/1. Sk. 8085. Sk. 8084. Sk. 8085/2 SK. 8055/1. Sk. )

Güzeltepe ( DERE 8173. Sk. 8169. Sk. 8167. Sk. 8166. Sk. 8164/1. Sk. 8164. Sk. 8154/1. Sk. 8154. Sk. 8133. Sk. 8168. Sk. )

Şirintepe ( 8143. Sk. 8142. Sk. 8143/1. Sk. 8144. Sk. 8145. Sk. 8160. Sk. 8161. Sk. 8169/1. Sk. 8128/1. Sk. 8128. Sk. )

Yakakent

Planlandı

17Aralık 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 15:00

Kesinti ID : 3256107

ÇİĞLİ / İZMİR

Aydınlıkevler ( 6796/2. Sk. 6796/1. Sk. 6795. Sk. 6796. Sk. 6784. Sk. 6790. Sk. 6795 6798. Sk. 6796/3. Sk. )

Ahmet Taner Kışlalı ( 6762. Sk. )

Planlandı

17Aralık 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 12:00

Kesinti ID : 3256116

ÇİĞLİ / İZMİR

Balatçık ( 8788. Sk. 8911. Sk. 8915/3. Sk. 8911/2. Sk. 8911/3. Sk. 8911/4. Sk. 8911/6. Sk. 8914. Sk. 8914/1. Sk. 8914/2. Sk. 8914/3. Sk. )

Planlandı

17Aralık 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

12:00 - 13:00

Kesinti ID : 3256265

ÇİĞLİ / İZMİR

Kaklıç ( 10323. Sk. 10317/2. Sk. 10317/1. Sk. 10317/7 10316. Sk. 10315. Sk. 10314. Sk. 10313. Sk. 10312. Sk. 10311/1. Sk. 10311. Sk. 10310. Sk. 10309/1. Sk. 10309. Sk. 10308. Sk. 10307. Sk. 10306. Sk. 10305. Sk. 10304. Sk. 10303/7. Sk. 10303/6. Sk. 10303/5. Sk. 10324. Sk. 10303/4. Sk. 10322. Sk. 10321/1. Sk. 10321. Sk. 10320. Sk. 10318/1. Sk. 10318. Sk. 10317/6. Sk. 10317/5. Sk. 10317/4. Sk. 10317/3. Sk. 10303/3. Sk. 10303/2. Sk. 10303. Sk. 10302. Sk. 10324/1. Sk. 10325. Sk. 10326. Sk. 10327. Sk. Ahmet Piriştina Cd. 10315/2 10315/1 10300 10300/1 İZMİR )

GÜZELBAHÇE / İZMİR

17Aralık 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 15:00

Kesinti ID : 3253383

GÜZELBAHÇE / İZMİR

Payamlı ( SEYRAN Vali Kazım Dirik Gazi ELMABELEN )

KARABAĞLAR / İZMİR

17Aralık 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

2:00 - 2:15

Kesinti ID : 3255295

KARABAĞLAR / İZMİR

Doğanay ( 9012. Sk. 9010. Sk. 9014. Sk. 9005. Sk. )

Basın Sitesi

Gülyaka ( 2988. Sk. 3005. Sk. 3007. Sk. 3008. Sk. 3009. Sk. 3012. Sk. 3022. Sk. 3035. Sk. 3036. Sk. 3037. Sk. Saim Çıkrıkçı Cd. 3005/1 2969/1. Sk. 2971. Sk. 2973. Sk. 2975. Sk. 2976. Sk. 2977. Sk. 2978. Sk. 2979. Sk. 2980. Sk. 2981. Sk. 2982. Sk. 2987. Sk. )

Kazım Karabekir ( 9002. Sk. 9002/1. Sk. 9002/10. Sk. 9002/2. Sk. 9002/4. Sk. 9002/5. Sk. 9002/7. Sk. 9002/8. Sk. 9002/9. Sk. 9009/1. Sk. 9009/2. Sk. 9080. Sk. 9215. Sk. 9216. Sk. Kazım Karabekir Parkı İçi Yolu Yıldız Cd. )

Reis ( 9018. Sk. 9030. Sk. 9034. Sk. 9038. Sk. 9213. Sk. Şükrü Karaduman Cd. 9016 )

Vatan ( 9055. Sk. 9057. Sk. 9059. Sk. 9061. Sk. 9063. Sk. 9065. Sk. 9067. Sk. 9068. Sk. 9069. Sk. 9077. Sk. 9079. Sk. 9081. Sk. 9082/2. Sk. 9085. Sk. 9179. Sk. Kadir Aydın Sk. Mızraklı Cd. )

Esenlik ( 9031. Sk. )

Planlandı

17Aralık 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

2:15 - 2:30

Kesinti ID : 3255301

KARABAĞLAR / İZMİR

Bahçelievler

Esenlik

Planlandı

17Aralık 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 15:00

Kesinti ID : 3255924

KARABAĞLAR / İZMİR

Özgür ( 3921/1. Sk. 3921/2. Sk. 3928. Sk. 3932. Sk. 3942. Sk. 3943. Sk. )

Yüzbaşı Şerafettin ( 3939. Sk. )

KARABURUN / İZMİR

17Aralık 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 16:00

Kesinti ID : 3255953

KARABURUN / İZMİR

Anbarseki ( ESENDERE Esendere Yolu )

KİRAZ / İZMİR

17Aralık 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:30 - 16:00

Kesinti ID : 3255932

KİRAZ / İZMİR

Ovacık ( Ovacık Eşşekderesi Akalan AYDERESİ )

Planlandı

17Aralık 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:30 - 15:30

Kesinti ID : 3255936

KİRAZ / İZMİR

Mersinlidere ( KOCAKUYU KÖRKUYU GARİPLER MERSİNLİDERE Mersinlidere Mersindere Kocakuyu )

Sırımlı ( DÜMBÜLDEK CINGILLAR GÖÇMEN DEĞİRMEN DERESİ Cıngıllar Sırımlı )

Avunduruk ( ÇAKICI )

Haliller ( MAKUFLAR AKKEÇİLİ DAVULCULAR Avunduruk Koyu İç Yolu Çakıcı Davulcular )

Tekbıçaklar

Mavidere ( Yeni Kozağaç )

KINIK / İZMİR

17Aralık 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 14:00

Kesinti ID : 3255158

KINIK / İZMİR

Yayakent ( ATÇAYIR Akhisar Bergama Yolu )

MENEMEN / İZMİR

17Aralık 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

12:00 - 13:00

Kesinti ID : 3256265

AK Parti'den Karşıyaka Belediyesi'ne ihale suçlaması! AK Parti'den Karşıyaka Belediyesi'ne ihale suçlaması!
MENEMEN / İZMİR

Tuzçullu

29 Ekim

ÖDEMİŞ / İZMİR

17Aralık 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 17:00

Kesinti ID : 3255917

ÖDEMİŞ / İZMİR

Bozdağ ( Kazım Dirik Cd )

Tekke ( Ödemiş Salihli Yolu )

Planlandı

17Aralık 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 18:00

Kesinti ID : 3255919

ÖDEMİŞ / İZMİR

Hacıhasan ( HACI HASAN birgi deresi küme evleri ÇOBAN ÇEŞMESİ )

Yılanlı

Kemer ( KEMER PARNALI )

Planlandı

17Aralık 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:45 - 15:45

Kesinti ID : 3255983

ÖDEMİŞ / İZMİR

Küçükavulcuk ( şehit gürol madan cad )

Beyazıtlar

Planlandı

17Aralık 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 17:00

Kesinti ID : 3256261

ÖDEMİŞ / İZMİR

Çayır ( Ataman Çayırköy )

Küre ( KÜRE Küre Köyü Köşk Ödemiş Yolu KÜRE KÜME EVLERİ )

Demirdere ( Demirdere Köyü İç Yolu Köy İçi Yolu )

Güney ( Güney Köyü İç Yolu )

Hamam ( mendegüme küme evler melcek çukur Hamamköy Köyü İç Yolu )

Küçükören ( KÜÇÜKÖREN KÜME EVLERİ KÜÇÜKÖREN başören )

Çamlıca ( Çamlıca Köyü İç Yolu )

SEFERİHİSAR / İZMİR

17Aralık 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 16:00

Kesinti ID : 3255947

SEFERİHİSAR / İZMİR

Turgut ( Araplar Araplar Sk. MANADERESİ )

Planlandı

17Aralık 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 16:00

Kesinti ID : 3255952

SEFERİHİSAR / İZMİR

Turgut ( Araplar Sk. TURGUT Araplar )

TİRE / İZMİR

17Aralık 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 16:00

Kesinti ID : 3254466

TİRE / İZMİR

Büyükkemerdere ( İNCİRLİOVA YOLU )

Planlandı

17Aralık 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 16:00

Kesinti ID : 3254470

TİRE / İZMİR

Büyükkemerdere

Duatepe ( İNCİRLİOVA YOLU YELLİKTEPE )

Dere

Planlandı

17Aralık 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 17:00

Kesinti ID : 3256254

TİRE / İZMİR

Işıklar ( TİRE YOLU Rahmanlar küme evleri )

Yeniçiftlik

Planlandı

17Aralık 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 17:00

Kesinti ID : 3256261

TİRE / İZMİR

Sarılar ( Sarılar Köyü )

Çobanköy ( çobanköy merkez SARILAR KÖY YOLU ÇİMENLİK KÜMEEVLER )

Kocaaliler ( Kocaaliler Yolu )

TORBALI / İZMİR

17Aralık 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

8:30 - 9:00

Kesinti ID : 3255961

TORBALI / İZMİR

Çapak ( 2556 Sk. 2517/2 2548 2552/1 Sk. 2515. Sk. 2517. Sk. 2518. Sk. 2519. Sk. 2520. Sk. 2521. Sk. 2522. Sk. 2530. Sk. 2531. Sk. 2532. Sk. 2533. Sk. 2534. Sk. 2535. Sk. 2536. Sk. 2537. Sk. 2539. Sk. 2540. Sk. 2542. Sk. 2543. Sk. 2544. Sk. 2546. Sk. 2548. sokak 2550. Sk. 2552. Sk. 2554. Sk. 2560 2562. Sk. 2564. Sk. 2517 2525. Sk. 2527. Sk. 2528. Sk. 2529. Sk. 2524. Sk. )

Yedi Eylül

Karakuyu

Ortaköy ( ÇİÇEK SK. Aslanlar Camiisokagi Paşa Sk. Philsa Cd. Çiçek Sk. )

Planlandı

17Aralık 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 17:00

Kesinti ID : 3255965

TORBALI / İZMİR

Çapak ( 2542. Sk. 2556 Sk. 2517/2 2548 2552/1 Sk. 2515. Sk. 2517. Sk. 2518. Sk. 2519. Sk. 2520. Sk. 2521. Sk. 2522. Sk. 2524. Sk. 2525. Sk. 2527. Sk. 2528. Sk. 2529. Sk. 2530. Sk. 2531. Sk. 2532. Sk. 2533. Sk. 2534. Sk. 2535. Sk. 2536. Sk. 2537. Sk. 2539. Sk. 2540. Sk. 2544. Sk. 2546. Sk. 2548. sokak 2550. Sk. 2552. Sk. 2554. Sk. 2560 2562. Sk. 2564. Sk. 2517 )

Ortaköy

Planlandı

17Aralık 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

17:00 - 17:30

Kesinti ID : 3255966

TORBALI / İZMİR

Çapak ( 2552. Sk. 2517 2564. Sk. 2562. Sk. 2560 2554. Sk. 2527. Sk. 2550. Sk. 2548. sokak 2533. Sk. 2534. Sk. 2535. Sk. 2536. Sk. 2537. Sk. 2539. Sk. 2540. Sk. 2542. Sk. 2544. Sk. 2556 Sk. 2543. Sk. 2546. Sk. 2517/2 2548 2552/1 Sk. 2515. Sk. 2517. Sk. 2518. Sk. 2519. Sk. 2520. Sk. 2521. Sk. 2522. Sk. 2524. Sk. 2525. Sk. 2528. Sk. 2529. Sk. 2530. Sk. 2531. Sk. 2532. Sk. )

Yedi Eylül

Ortaköy ( Çiçek Sk. Philsa Cd. Paşa Sk. Camiisokagi Aslanlar ÇİÇEK SK. )

Karakuyu

Kaynak: HABER MERKEZİ