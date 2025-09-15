İzmir’in Bornova ilçesinde tartışmalı Batıçim planlarıyla ilgili gerginlik tırmanıyor. AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya’nın Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki’ye yönelik eleştirilerine Eşki’den sert yanıt geldi. Eşki, Kaya’yı “hadsiz, saygısız ve utanmaz” olarak nitelendirerek planın adaletsizliğine dikkat çekti.

Batıçim planları ve zeytinlik tartışması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Bornova’nın Manisa Yolu civarında yer alan geniş araziler için plan değişikliği yaptı. Zeytinliklerin de bulunduğu alanlar, sanayi kuruluşu Batıçim’in mülkiyetindeki arazilerle birlikte konut alanına dönüştürüldü.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, planın yerel yönetimlerle paylaşılmadan hazırlandığını belirterek “Bölge, zeytin ve çam ağaçlarıyla dolu aktif tarım alanı. Konut ihtiyacı için Bornova’nın daha uygun bölgeleri mevcut. Bu alanın betonlaştırılması doğru değil” ifadelerini kullandı.

AK Parti’li Kaya’dan eleştiri

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Eşki’nin açıklamalarını “hadsizlik” olarak nitelendirdi. Kaya, “Teknik bilgi sahibi değil, taş üstüne taş koymamışsın, bunları konuşuyorsun” dedi.

Eşki’den yanıt: “Kuldan utanmıyor”

Eşki, Kaya’ya yazılı açıklamayla karşılık verdi:

“Plan, üç büyük firmanın tarlalarını neredeyse tamamıyla konut alanına çevirirken, 318 Bornovalının arazilerine yüzde 57’ye varan zayiat çıkarmış. Bu adaletsizliği görmezden gelemezdim.”

"Sayın Kaya'nın açıklamalarından anladığım kadarıyla kuldan utanmadığı net olarak ortadadır."

“Bornova halkının çıkarlarını korumak için tavrımız nettir; planın adaletsizliği karşısında mücadelemizi sürdüreceğiz.”

Eşki, Kaya’nın Bornova’da çöplerin toplanmadığını iddia etmesine de yanıt vererek, “Bornova’da çöpler saati aksatılmadan toplanmaktadır” dedi.