CHP Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Süleyman Bülbül, TÜİK verilerine göre Aydının suç oranının nüfusa oranla en yüksek olan şehir olmasına tepki gösterdi.

CHPli Bülbül, Aydının güzelliklerle konuşulması gerekirken suç oranları, hava kirliliği, depreme dayanıksız binalarla gündeme gelmesinin suçunun AKP iktidarı olduğunu belirtelerek,”Aydın ve Aydınlılar cezalandırılıyor. Aydın bunu hak etmiyor. Aydın’daki emeklinin, memurun, öğrencinin, işçinin refahı için var gücümüzle çalışacağız dedi.”

CHP Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Süleyman Bülbül, TÜİK verilerine göre suç oranı en yüksek ilin Aydın olmasını değerlendirdi. Değerlendirmesinde değindiği konular şunlar oldu:

“TÜİK verilerine göre, Aydın ülke genelinde suç oranının nüfusa oranla en yüksek olduğu şehir oldu. Bir milyondan fazla insanımızın yaşadığı memleketimde, nüfusun yüz binde 970’i suça karıştı."

“Aydın'ın güzelliklerini konuşmamız gerekirken suç oranını konuşuyoruz”

"Ne yazık ki, dört bir yanı güzelliklerle dolu olan kentimiz, iktidar tarafından her fırsatta geri plana itilmiştir. Bugün Aydın’ın doğal güzellikleri, temiz havası, suyu, turizmi, tarımdaki ihracat seviyesi ile konuşmamız gerekirken madde kullanımı, suç oranları, hava kirliliği, depreme dayanıksız binaları ile konuşuyoruz. AKP iktidarı, Aydın’ı ve Aydınlıları her fırsatta cezalandırıyor. Bunun sonucunda dalga halinde yayılan sorunlar ise kentte suç oranlarının artmasına neden olmuştur."

"Aydın bunu hak etmiyor"

"Suç oranlarındaki artışın altında yatan başlıca nedenlerin ekonomi ve eğitimdeki sorunlar olduğunun altını çizmek istiyorum. Aydın bunu hak etmiyor. CHP iktidarında, Aydın’ı hak ettiği yere taşıyacağız. Aydın’daki emeklinin, memurun, öğrencinin, esnafın, çiftçinin, işçinin refahı için var gücümüzle çalışacağız. Aydın’ın ve Aydın’lıların ve sorunlarının sesi olmaya devam edeceğim.”