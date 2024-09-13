Urla’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102’nci yıl dönümü, Cumhuriyet Meydanı'nda Haluk Levent konseri ile kutlandı. Sabahki coşkulu etkinliklerin ardından akşam sahneye çıkan Haluk Levent, şarkıları ve samimi performansıyla Urla halkını mest etti.

Urlalılar Haluk Levent ile kurtuluşu kutladı

Urla’nın 102’nci kurtuluş yıl dönümü etkinlikleri, sabahki resmi törenlerin ardından Haluk Levent’in muhteşem konseri ile devam etti. Urla Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan binlerce kişi, Haluk Levent’in enerjik performansıyla kurtuluş coşkusunu doyasıya yaşadı.

Başkan Balkan’dan Haluk Levent’e övgü

Konserin bir bölümünde sahneye çıkan Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, Haluk Levent’e teşekkür ederek, sosyal sorumluluk projelerindeki öncü rolünü vurguladı. Balkan, Levent’i “sadece bir sanatçı değil, halkın her kesiminin sevgisini kazanan yardımsever bir insan” olarak tanımladı. Levent, Ahbap Derneği ile yaptığı yardımlar ve felaket anlarında gösterdiği duyarlılık nedeniyle topluma olan katkılarıyla halkın gönlünde taht kurmuş durumda.

Haluk Levent’ten siyasete dair esprili teşekkür

Başkan Balkan’ın konuşmasında Haluk Levent’e çiçek takdim etmesinin ardından, Levent sahnede esprili bir konuşma yaparak Başkan Balkan’a siyasete dair bir övgüde bulundu. “Sağ olsun, siyasi bir konuşma yapmadan tamamen konserimizden bahsettiği için teşekkür ediyorum” diyen Levent, dinleyenleri güldürdü ve konserine coşkulu bir şekilde devam etti.

Sahnede samimi anlar

Konser boyunca sık sık seyircilerin arasına inen Haluk Levent, Urlalılarla birlikte şarkı söyledi ve sıcak diyaloglar kurdu. Gecenin finalinde İzmir Marşı’nı binlerce kişiyle birlikte seslendiren Levent, Türk Bayrağı ile seyircileri selamlayarak konseri tamamladı.