Aydın’da genç göçü artış gösteriyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Adalet Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Süleyman Bülbül, Aydın'da genç nüfusun ciddi oranda göç ettiğini belirtti. Bülbül, gençlerin yalnızca eğitim değil, aynı zamanda işsizlik, barınma ve ekonomik nedenlerle kentten ayrıldığını söyledi.

Bülbül, “Aydın, gençlerini elinde tutamıyor. Gençlerimiz ‘nasılsa dönerim’ diyerek değil, ‘bu şehirde yaşamak istiyorum’ diyerek kalmalı. Bu adaletsizliğe mutlaka son vereceğiz” ifadelerini kullandı.

2024’te Aydın’dan 35 bin kişi ayrıldı

Bülbül, sadece 2024 yılı içinde Aydın’dan yaklaşık 35 bin kişinin göç ettiğini açıkladı. Göç edenlerin önemli bir kısmının 20-34 yaş aralığındaki gençler olduğunu vurgulayan Bülbül, bu durumu Aydın’daki işsizlik oranı ve yetersiz yatırımlara bağladı. TÜİK verilerine göre Aydın’da işsizlik oranı 2024 itibariyle yüzde 10,1’e yükseldi.

“Gençler refah ve özgürlük arıyor”

Süleyman Bülbül, göçün temel nedenlerinden birinin ekonomik olduğu kadar, demokratik taleplerle de ilgili olduğunu belirtti. Gençlerin daha özgür, güvenli ve adil bir yaşam arayışı içinde olduğunu kaydeden Bülbül, “Refahın, huzurun ve umudun eksik olduğu yerde insanlar kalamaz. Gençleri kaybediyoruz” dedi.

“Aydın, Ege’nin gerisinde kalmamalı”

Aydın’da devlet yatırımlarının yetersizliğine dikkat çeken Bülbül, “Cezaevi yatırımı var ama fabrika yatırımı yok. Otoyol yatırımı var ama istihdam yaratmayan JES projeleri var. Gençler bu koşullarda Aydın’da tutunamıyor” ifadelerini kullandı.

Bülbül, sadece Aydın’da değil, Türkiye genelinde genç nüfusun ciddi oranda göç ettiğini de vurguladı. 2024 yılı verilerine göre 20-24 yaş arasında 549.043 kişi, 25-29 yaş arasında 344.102 kişi, 30-34 yaş arasında ise 242.753 genç göç etti.

Tarım destekleri ve üretim politikaları uygulanmalı

Kırsal kesimdeki göçün artmasını, üreticiye verilen desteklerin yetersizliğiyle ilişkilendiren Bülbül, Tarım Kanunu’nun 21. maddesine işaret etti. Bu maddeye göre tarıma Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’nın (GSYH) yüzde 1’i oranında destek verilmesi gerektiğini hatırlattı.

Bülbül, “Köylerimiz boşalıyor çünkü üretici desteklenmiyor. Gençlerin üretime ve tarıma yönelmesi için gerçekçi politikalar şart” dedi.

Gençlerin özgürlük talepleri karşılık bulmuyor

Süleyman Bülbül, gençlerin sadece ekonomik değil, ifade özgürlüğü ve demokratik haklara erişim konusunda da sorunlar yaşadığını belirtti. “İktidar, gençlere mahkeme ve cezaevi yolu gösterdikçe, gençler ülkeden ayrılmak istiyor. Gençlerimizi asla kaderine terk etmeyeceğiz” dedi.

“Gençlere hak ettikleri değer verilecek”

CHP’li Bülbül, iktidarın gençlik politikalarının yetersiz olduğunu savunarak, CHP iktidarında gençlere yönelik adaletli, özgürlükçü ve üretim odaklı politikaların hayata geçirileceğini söyledi.

“Gençlerimiz sandıkta bu iktidara hesap soracak” diyen Bülbül, “CHP iktidarında gençler hak ettikleri değeri ve yaşam koşullarını mutlaka bulacak. Daha demokratik ve özgür bir Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz” diye konuştu.