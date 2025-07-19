Tarımda verim kayıpları artıyor
Bülbül, özellikle incir, zeytin, pamuk, kestane ve çilekte verim düşüşlerinin yaşandığını belirtti. “Tarım alanları susuzluk nedeniyle çatlıyor, ağaçlar kurumakta, sulama için gerekli su temin edilemiyor” diyerek, tarımın geleceğine ilişkin kaygılarını dile getirdi.
Yatırımlar yapılmadı, çiftçi zor durumda
Nazilli’de yapılması gereken Kozdere Barajı’nın 500 günde tamamlanması planlanırken, AK Parti iktidarının ödenek sağlamaması nedeniyle projenin aksadığını söyledi. Ayrıca binlerce dekar arazinin sulanmasını sağlayacak projelerin parasızlık nedeniyle durdurulduğunu vurguladı.
Çiftçinin ve köylünün geleceği tehlikede
Bülbül, Meclis’te görüşülen maden kanunu teklifinin çiftçinin toprağı, zeytinliği ve emeği üzerinde olumsuz etkileri olacağını ifade etti. “Yandaşlara vergi affı yapılırken, çiftçi kaderine terk ediliyor” diyerek, yönetim anlayışını eleştirdi.
Çözüm için erken seçim çağrısı
CHP’li Bülbül, yaşanan sorunların çözümü için sandığın tek yol olduğunu belirterek, vatandaşlara ve siyasete çağrıda bulundu.