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CHP’li Bülbül, yaşanan sorunların çözümü için sandığın tek yol olduğunu belirterek, vatandaşlara ve siyasete çağrıda bulundu.

Bülbül, Meclis’te görüşülen maden kanunu teklifinin çiftçinin toprağı, zeytinliği ve emeği üzerinde olumsuz etkileri olacağını ifade etti. “Yandaşlara vergi affı yapılırken, çiftçi kaderine terk ediliyor” diyerek, yönetim anlayışını eleştirdi.

Nazilli’de yapılması gereken Kozdere Barajı’nın 500 günde tamamlanması planlanırken, AK Parti iktidarının ödenek sağlamaması nedeniyle projenin aksadığını söyledi. Ayrıca binlerce dekar arazinin sulanmasını sağlayacak projelerin parasızlık nedeniyle durdurulduğunu vurguladı.

Bülbül, özellikle incir, zeytin, pamuk, kestane ve çilekte verim düşüşlerinin yaşandığını belirtti. “Tarım alanları susuzluk nedeniyle çatlıyor, ağaçlar kurumakta, sulama için gerekli su temin edilemiyor” diyerek, tarımın geleceğine ilişkin kaygılarını dile getirdi.

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