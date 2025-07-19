Başkan Alıcık: 15 Temmuz bir işgal teşebbüsüdür

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, 15 Temmuz 2016’daki FETÖ darbe girişiminin 9. yıl dönümünde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Törenlere katılmayan Alıcık, yaptığı yazılı açıklamada “kontrollü darbe” yorumlarını sert ifadelerle eleştirerek bu iddiaların milli birlik açısından ciddi bir tehdit olduğunu vurguladı.

“Kontrollü darbe demek aklın inkârıdır”

Başkan Alıcık, “15 Temmuz FETÖ kalkışmasına kontrollü darbe demek her şeyden önce aklın inkârı, vicdanın itlafı, yalın gerçeklerin imhasıdır. Buna da hiç kimsenin hakkı yoktur, olamayacaktır” ifadelerini kullandı. Bu tür açıklamaların toplumda kutuplaşmayı artırdığını belirten Alıcık, darbe girişiminin taktikçileri, planlayıcıları ve sahadaki tetikçileriyle açık bir işgal denemesi olduğunu söyledi.

“Milli birlik ruhunu kaybedersek bedeli ağır olur”

Alıcık, açıklamasında birlik çağrısı yaparak, “Milli birlik ruhunu kaybedip birbirimize düşersek, açık açık uyarıyorum ki; ya bizi bu vatandan söküp atacaklar ya da burada bizi gömüp üzerimizden aşacaklar” dedi. 15 Temmuz’un hafife alınamayacak bir tehdit olduğunu ifade eden Alıcık, darbe girişiminin stratejik bir saldırı olduğuna dikkat çekti.

“Muhalefet demek devlete muhalefet değildir”

Muhalefet söylemleri üzerinden de mesaj veren Haluk Alıcık, “Muhalefet demek vatana ve millete muhalefet etmek değildir. Türkiye’nin hak ve çıkarlarını kötülemek hiç değildir” dedi. 15 Temmuz’a “mevzi değil, stratejik” yaklaşılması gerektiğini belirten Alıcık, bunun milli bir görev olduğunu dile getirdi.

“15 Temmuz’da milli mutabakat şarttır”

Alıcık, açıklamasının devamında 15 Temmuz konusunda toplumun geniş kesimlerinin hemfikir olması gerektiğini vurgulayarak, “Bu kalkışma konusunda ısrarla kutuplaşma ve kısır kavgaların yaşanması, istiklalimiz açısından alarm ve acı verici bir kayıptır” dedi. Alıcık ayrıca, “Ne yapacaksak burada, Türk milletinin son yurdunda, birlikte yapacağız, birlikte başaracağız” diyerek sözlerini tamamladı.

MHP'den güçlü birlik ve mutabakat çağrısı

MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık’ın bu açıklamaları, 15 Temmuz’un yıldönümünde toplumsal birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekerken, farklı siyasi çevrelerin bu konuda ortak duruş sergilemesi gerektiği yönünde çağrılar içeriyor.