Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Peygamberimiz Hz. Muhammed’in doğum günü olan Mevlid Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Doğan, bu mübarek gecenin tüm insanlık için sağlık, barış ve huzur getirmesini diledi.

“Manevi yenilenme gecesi”

Başkan Doğan, Mevlid Kandili’nin İslam dünyası için manevi bir yenilenme gecesi olduğunu vurguladı. “Peygamberimiz Hz. Muhammed’in doğduğu gece olan bu mübarek geceyi idrak etmenin mutluluğu içerisindeyiz. Savaşa karşı barışı, kötülüğe karşı iyiliği amaç edinen Peygamber Efendimiz, bu davranışlarıyla insanlığa her zaman örnek olmuştur” ifadelerini kullanan Doğan, bu anlamlı gecede yapılacak duaların kabul olmasını temenni etti.

“Dualarımız sevgi ve kardeşlik için”

Başkan Doğan, Mevlid Kandili’nin sevgi, barış ve huzur dolu bir dünya için vesile olmasını dileyerek, “Bu mübarek günün tüm insanlığa sağlık, sevgi, barış ve huzur getirmesini diliyorum. Başta Merkezefendili ve Denizlili hemşehrilerimiz olmak üzere tüm İslam aleminin Mevlid Kandili mübarek olsun” dedi. Doğan, bu gecenin, insanların birbirine olan sevgi ve saygısını artırarak toplumda kardeşlik duygularını güçlendireceğini ifade etti.