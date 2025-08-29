CHP’Lİ BÜLBÜL İNCİR ÜRETİCİSİNİN SESİ OLDU: BİNLERCE İNCİR ÜRETİCİSİ TÜCCARLARIN, DEPOCULARIN VİCDANINA BIRAKILIYOR!

CHP Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Süleyman Bülbül, incir üreticinin mağduriyetini duyurdu. Bülbül, “Fındıkta, çayda, buğdayda açıklanan taban fiyat incirde açıklanmıyor. Binlerce incir üreticisi, tüccarların, depocuların, vicdanına bırakılarak onların belirleyeceği fiyatı bekliyor” dedi.

İncir üreticisinin sorunlarını dile getiren CHP Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Süleyman Bülbül, “Bu yıl da aynı şekilde İncir hasatı neredeyse sona geldi, depolar doldu ama ne bir fiyat açıklayan var ne de alım yapan var” dedi.

İNCİR PİYASASINI BELİRLEYECEK BİR KURUM YOK!

Binlerce incir üreticisinin tüccarların, depocuların vicdanına bırakıldığını ifade eden CHP’li Bülbül, “Aydın’da yaklaşık 50 bin ailenin geçimini sağladığı, dünyaca ünlü Aydın İnciri sahipsiz bırakılıyor. Dünyanın en nitelikli incirini yetiştiren değerli üreticilerimiz yıllardır devletin uyguladığı yanlış tarım politikaları yüzünden mağduriyet yaşıyor. Bunun nedeni; devletin fındıkta, çayda, buğdayda, ayçiçeğinde ve benzeri ürünlerde açıkladığı taban fiyat incir de açıklanmıyor. Türkiye'de incir piyasasını belirleyecek bir kurum ya da bir yetkili yok. Binlerce incir üreticisi, tüccarların, depocuların, vicdanına bırakılarak onların belirleyeceği fiyatı bekliyor” dedi.

İNCİR ÜRETİCİSİ MAĞDUR, KAZANAN İSE ARACI FİRMALAR!

Üreticiden ucuz fiyata alınan incir yüzde 600-700’ün üzerinde farkla raflarda satıldığını söyleyen CHP’li Bülbül, “Bu yıl da aynı şekilde İncir hasatı neredeyse sona geldi, depolar doldu ama ne bir fiyat açıklayan var ne de alım yapan. Üreticinin borçları var, kredi borcu var, işçi parası ödemesi gerekiyor bu nedenle de incirini satması gerekiyor. Ortada bu mağduriyet olduğundan dolayı da tüccar, üreticiden çok ucuz fiyata mal alıyor. İncir üreticisinden 150 – 200 TL’ye alınan incir, market raflarında %600 ile 700’ün üzerinde fiyat farkıyla satılıyor. Bu belirsizlik hem üreticiyi hem tüketiciyi mağdur ediyor. Bu döngüden kazanan ise sadece aracı firmalar oluyor. Dünyada üretimle tüketim arasında bu kadar büyük fiyat farkı hiçbir üründe yoktur. Bunun da nedeni denetimsiz, sahip çıkılmayan incir üreticisi, incir sektörüdür. Kooperatiflerinde işlevsiz hale gelmesinden dolayı, TARİŞ’te üzerine düşen görevi yerine getiremiyor. Sonuç olarak diğer ürünler gibi incirde de fiyat belirlenmeli. İncir ve İncir üreticisi hakettiği değeri görmelidir” ifadelerini kullandı.