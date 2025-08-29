Bilim dünyası, Güneş Sistemi’nden geçen 3I/ATLAS adlı yıldızlararası cisimdeki sıra dışı metal emisyonlarıyla çalkalanıyor. Şili’deki Çok Büyük Teleskop (VLT) tarafından yapılan gözlemler, cismin alışılmadık biçimde yalnızca nikel püskürttüğünü ortaya koydu.

Doğal kuyrukluyıldızlarda nikel genellikle demirle birlikte görülürken, 3I/ATLAS’ta demir tespit edilmedi. Harvard Üniversitesi’nden fizikçi Avi Loeb, bu durumun endüstriyel nikel alaşımı üretiminde rastlanan bir işaret olabileceğini belirterek, cismin olası teknolojik kökeni hakkında soru işaretleri doğurdu.

Nikel ve Siyanür Püskürtüyor

Veriler, cismin saniyede yaklaşık 5 gram nikel ve 20 gram siyanür saldığını gösteriyor. Bu miktarlar, Güneş’e yaklaştıkça hızla artıyor. Araştırmacılar, bu tür bir kimyasal dağılımın doğal kuyrukluyıldızlarda görülmediğini vurguluyor. Nikelin, güneş ışığıyla tozdan ayrışması veya küçük bileşiklerin parçalanması sonucu ortaya çıktığı düşünülüyor.

Doğal Kuyrukluyıldızlarla Karşılaştırma

Geleneksel kuyrukluyıldızlar Güneş’e yaklaşırken su, karbon monoksit ve karbondioksit gibi gazlar salar ve nikel ile demiri birlikte yayar. Ancak 3I/ATLAS yalnızca nikel salıyor ve bu salınım, normal kuyrukluyıldızlardaki kademeli artış yerine Güneş’e yaklaştığında ani bir yükseliş gösteriyor.

NASA’dan Yeni Veriler

NASA’nın SPHEREx teleskobuyla yaptığı gözlemler, cismin gaz bulutunun yüzde 95 karbondioksit ve yalnızca yüzde 5 su içerdiğini ortaya koydu. Bu sıra dışı bulgu, 3I/ATLAS’ın kökeni ve doğası hakkında bilim insanlarının kafasında yeni soru işaretleri yarattı.

Araştırmacılar, cismin gizeminin çözülmesi için gözlemlerin sürdüğünü ve önümüzdeki günlerde yeni verilerin paylaşılacağını duyurdu. 3I/ATLAS, gökbilim dünyasında doğal mı yoksa teknolojik bir iz mi taşıdığı tartışmasını yeniden alevlendirmiş durumda.