Kartal Dağı'nda çevre tahribatı iddiası gündeme geldi

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Germencik ilçesine bağlı Dağyeni Köyü’nde özel bir şirket tarafından yapılan dinamit patlatmalarına tepki gösterdi. Bölgede maden ocağı ve rüzgar enerji santrali (RES) projelerinin hız kazandığını belirten Bülbül, “Kartal Dağı’nda ormanın içinde dinamit patlatıldı. Patlatılan dinamit, tüm havayı zehre boğdu. Aydın’ın akciğerleri telef ediliyor” ifadelerini kullandı.

“Bakanlık, çevresel etkileri araştırmadan onay veriyor”

CHP’li Bülbül, Kartal Dağı’nın Aydın ve İzmir arasında yer alan ve kızılçam ormanlarıyla kaplı doğal bir alan olduğunu hatırlattı. Ancak bu doğal zenginliğe rağmen, bölgede sık sık maden ocağı ve RES projelerine izin verildiğini vurguladı.

“Bakanlık, çevresel etkileri ve halk sağlığı üzerindeki riskleri değerlendirmeden projelere onay veriyor. Germencik’e bağlı köyler ise bu kararlara karşı çıkarak doğalarına sahip çıkıyor” dedi.

“Dinamitler çevreye büyük zarar veriyor”

Dağyeni Köyü’nde başlatılan patlatmalı maden ocağı çalışmaları sırasında kullanılan dinamitlerin çevreyi olumsuz etkilediğini belirten Bülbül, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Ormanın içinde dinamit patlatıldı. Havayı zehirledi, doğaya zarar verdi. Dağyeni, iki yıl önce siyanürle altın arama girişimine de tanık olmuştu. Köylüler karşı çıktı ve engelledi. Ancak doğa üzerindeki baskı hâlâ sürüyor.”

“Köylüler tarlasına, bahçesine ulaşamıyor”

Bölgedeki üreticilerin, tarımsal faaliyetlerini sürdüremediğini belirten CHP’li Bülbül, yaşanan zorlukları şöyle dile getirdi:

“Köylü, incir, kestane ve zeytin bahçesine gidemiyor. Traktörle hasat yapılamıyor. Toz, duman, gürültü içinde üretim mümkün değil. Aydın’ın çiftçilerine çektirdiğiniz bu eziyet nedir? Köylüler artık isyan ediyor.”

“Denetimsiz projelerle Aydın delik deşik ediliyor”

Bülbül, Aydın’ın birçok ilçesinin jeotermal enerji santralleri (JES) nedeniyle çevresel sorunlar yaşadığını, şimdi ise bu yükün RES ve maden projeleriyle daha da ağırlaştığını vurguladı:

“Aydın’ı denetimsiz JES sahasına çevirdiniz. Şimdi de su kaynaklarının ve kaliteli tarım arazilerinin yanına çevreyi tahrip eden projeler getiriyorsunuz. Birinci sınıf tarım alanlarına maden ve RES yapılmasına kesinlikle karşıyız.”

“Köylüler 28 Temmuz’da seslerini duyuracak”

CHP Aydın Milletvekili Bülbül, Dağyeni Köyü sakinlerinin 28 Temmuz Pazartesi günü çevreyi korumak amacıyla bir araya geleceğini duyurdu. Bülbül, “Toprağını, dağını, havasını, suyunu korumak isteyen köylülerimizle birlikteyiz. Aydın’ın delik deşik edilmesine izin vermeyeceğiz” dedi.