CHP Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Süleyman Bülbül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan soruşturma ve son siyasi operasyonlara yönelik yaptığı açıklamada, “AK Parti iktidarı istiyor diye yargının göz göre göre siyasallaşmasına, iktidarın muhaliflere gösterdiği bir sopa haline getirilmesine izin vermeyeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisinin hiçbir ferdi, AK Parti'nin bu ayak oyunlarıyla sindirilemez, korkutulamaz. Partimiz, hukukun üstünlüğü ve yargının bağımsızlığını savunmaya, siyasetin yargı eliyle kirli operasyonlarla dizayn edilmesine karşı duracaktır” dedi.

CHP Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Süleyman Bülbül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na Akın Gürlek hakkındaki sözleri nedeniyle başlatılan soruşturma ve siyasi operasyonlara yönelik basın açıklaması yaptı. CHP’li Bülbül’ün açıklamasında şunlar kaydedildi:

“İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu’na daha bu sabah Akın Gürlek hakkında yaptığı açıklamasından dolayı jet hızıyla soruşturma başlatıldı. ‘Turpların büyüğü heybede’ diyerek maksatlı siyasi operasyonlarını gezici hukuk celladı Akın Gürlek üzerinden yürüten Erdoğan, bu hamlelerle siyaseten rakip gördüğü Ekrem İmamoğlu’nun ayağına çelme takmaya çalışmaktadır.

“Siyasi faaliyette bulunma hürriyeti gasp edilmektedir”

Gençlik Kolları Başkanımız Cem Aydın’a verilen adli kontrol kararı, Cumhuriyet Halk Partisi’nin itibarını zedelemeyi, toplumsal ve siyasi muhalefeti baskılamayı amaçlayan, yargı eliyle yürütülmüş siyasi bir hamledir. Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Başkanının görevi, partinin politikalarını yaymak, bu politikaları gençlere iletmek ve Genel Başkanımız Özgür Özel’in söylemlerini seçmen kitlelerine ulaştırmaktır. Bu sebeple başlatılan soruşturma ve 8 polis ile Gençlik Kolları Genel Başkanımızın evine yapılan baskın, ifade özgürlüğünü ve siyasi faaliyette bulunma hürriyetini açıkça gasp etmektedir.

“Partimizi yıpratmaya yönelik beyhude çabalardır”

9 Ekim’de İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı sıfatıyla bu koltuğa oturtulan Akın Gürlek, ayağının tozuyla önce Esenyurt Belediye Başkanımız Ahmet Özer’in tutuklanması ile başlattığı hukuksuzluk silsilesini kendisine verilen talimatlar dahilinde son sürat sürdürmektedir.

Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat’ın tutuklanması, Gençlik Kolları Başkanımız Cem Aydın’a yapılan siyasi operasyon, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun daha saatler öncesinde yaptığı açıklamaya ilişkin jet hızıyla başlatılan soruşturma, partimizi yıpratmaya, politikalarını engellemeye, geri adım attırmaya ve halkı sindirmeye yönelik beyhude çabalardır.

“Dün ne söylemişsek bugün de aynısını söylemeye devam edeceğiz”

AK Parti diyor ki, yargıdaki tüm siyasi hamlelerin altından çıkan Akın Gürlek’e ‘dokunan yanar’. Canan Kaftancıoğlu, Sözcü, Çağdaş Hukukçular Derneği, Enis Berberoğlu, Demirtaş, Türk Tabipleri Birliği gibi davalarda siyasi kararların altında imzası olan, Anayasa Mahkemesi kararlarını tanımayan, gezici hukuk celladı Akın Gürlek’e dün ne söylemişsek bugün de aynısını söylemeye devam edeceğiz.

“CHP’nin hiçbir ferdi sindirilemez"

AK Parti iktidarı istiyor diye yargının göz göre göre siyasallaşmasına, iktidarın muhaliflere gösterdiği bir sopa haline getirilmesine izin vermeyeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisinin hiçbir ferdi, AK Parti'nin bu ayak oyunlarıyla sindirilemez, korkutulamaz. Partimiz, hukukun üstünlüğü ve yargının bağımsızlığını savunmaya, siyasetin yargı eliyle kirli operasyonlarla dizayn edilmesine karşı duracaktır. Saraydan talimat alan, giydiği onurlu cübbeyi kirleten gezici hukuk celladının ne yaptıkları ne de yapacakları bizleri susturamayacak, yıldıramayacaktır.”