İzmir'de 24 Ocak Cuma günü 16 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacağı duyuruldu. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.
BERGAMA / İZMİR
24Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3284471
BERGAMA / İZMİR
Hisarköy ( Hisarköy İç Yolu Hisarköy Köyü İç Yolu )
BORNOVA / İZMİR
24Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3285002
BORNOVA / İZMİR
Karaçam ( İstanbul Otoyolu Cd. İstanbul Cd. Çağlayan Sk. Palmiye Karaçam Yolu Karaçam Cd. Karaçam )
Planlandı
24Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3285004
BORNOVA / İZMİR
Karaçam ( Karaçam Karaçam Cd. )
Planlandı
24Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3286017
BORNOVA / İZMİR
Merkez ( 4555. Sk. 4557. Sk. 4557/2. Sk. 4558. Sk. 4558/1. Sk. 4560. Sk. 4570/1. Sk. Fevzi Paşa Fevzi Paşa Cd. 4555/3 4557/1 )
Planlandı
24Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 15:00
Kesinti ID : 3286194
BORNOVA / İZMİR
Meriç ( 5605. Sk. 5604. Sk. 5603. Sk. Kemalpaşa Cd. 5745. Sk. 5612. Sk. 5607. Sk. )
Planlandı
24Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 15:00
Kesinti ID : 3286198
BORNOVA / İZMİR
Meriç ( 5605. Sk. Kemalpaşa Cd. 5745. Sk. 5739. Sk. 5738. Sk. 5737. Sk. 5735. Sk. 5734/1. Sk. 5734. Sk. 5733. Sk. 5732. Sk. 5731. Sk. 5730. Sk. 5729/1. Sk. 5729. Sk. 5728. Sk. 5727. Sk. 5619/1. Sk. 5618. Sk. 5612. Sk. 5610. Sk. 5609. Sk. )
Planlandı
24Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 12:00
Kesinti ID : 3286742
BORNOVA / İZMİR
Ergene ( 555 550. Sk. )
BUCA / İZMİR
24Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3286047
BUCA / İZMİR
İnkılap ( 514. Sk. 512. Sk. 518. Sk. 529. Sk. 527. Sk. 525. Sk. 524. Sk. 516. Sk. 531. Sk. )
ÇEŞME / İZMİR
24Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 13:00
Kesinti ID : 3286772
ÇEŞME / İZMİR
Ardıç ( 5461 5438 5438/1. Sk. 5438/2. Sk. 5458. Sk. 5459. Sk. 5460. Sk. 5464. Sk. 5465. Sk. 5466. Sk. 5470 5491/1. Sk. )
Planlandı
24Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 11:00
Kesinti ID : 3286774
ÇEŞME / İZMİR
Yalı ( 6240. Sk. 6239. Sk. 6238. Sk. 6217. Sk. 6216. Sk. 6215. Sk. 6198. Sk. 6000 6275 6281. Sk. 6282. Sk. 6284. Sk. 6285. Sk. 6287. Sk. 6278 6280. Sk. 6279/1. Sk. 6279. Sk. 6277. Sk. 6272. Sk. 6267. Sk. 6266. Sk. )
Planlandı
24Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
11:00 - 12:00
Kesinti ID : 3286784
ÇEŞME / İZMİR
Yalı ( 6254. Sk. 6231. Sk. 6232. Sk. 6235. Sk. 6236. Sk. 6239. Sk. 6241. Sk. 6243. Sk. 6244. Sk. 6245. Sk. 6246. Sk. 6247. Sk. 6248. Sk. 6250. Sk. 6230. Sk. 6255. Sk. 6256. Sk. 6257. Sk. 6258. Sk. 6259. Sk. 6260. Sk. 6273. Sk. 6348. Sk. 6000 6209. Sk. 6216. Sk. 6217. Sk. 6218 6219. Sk. 6220. Sk. 6221. Sk. 6223. Sk. 6224. Sk. 6225. Sk. 6226. Sk. 6227. Sk. 6228. Sk. )
DİKİLİ / İZMİR
24Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 12:00
Kesinti ID : 3286002
DİKİLİ / İZMİR
Salihler ( Nazım Hikmet Sokak Günay Sk. Rengin Sk. Sahil Yolu Cd. Özgür Sk. Doru Tatil Sitesi Keskin Sk. )
Planlandı
24Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
13:00 - 16:00
Kesinti ID : 3286004
DİKİLİ / İZMİR
Salihler ( 820 821 BAHAR Özgür Sk. 15. Sk. 822 )
FOÇA / İZMİR
24Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 11:00
Kesinti ID : 3286889
FOÇA / İZMİR
Hacıveli ( 436. Sk. 439. Sk. Foça İzmir Karayolu Cd. 39/1 412/2 412/1 438 39/1. Sk. 409. Sk. 411 438. Sk. )
Planlandı
24Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3286893
FOÇA / İZMİR
Hacıveli ( 434 430. Sk. 415. Sk. 20/4. Sk. 20. Sk. 415 )
Planlandı
25Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 16:00
Kesinti ID : 3286132
FOÇA / İZMİR
Cumhuriyet ( 1124. Sk. 1125. Sk. 1130. Sk. 1131. Sk. 1132. Sk. Alanya Cd. Foça Cd. İ. Sefa Köse Reis Oğlu Cd. İç Yol İ.SEFA KÖSEREİSOĞLU CAD. )
GAZİEMİR / İZMİR
24Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3286650
GAZİEMİR / İZMİR
Hürriyet ( Plevne Cd. 1073. Sk. 1071. Sk. 1072. Sk. 1093. Sk. 1074. Sk. 1094. Sk. 1095. Sk. )
GÜZELBAHÇE / İZMİR
24Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 11:00
Kesinti ID : 3286801
GÜZELBAHÇE / İZMİR
Yelki ( 2137. Sk. 2346. Sk. 2270. Sk. 2268 2255. Sk. İnönü Cd. 2253. Sk. 2251. Sk. 2245/1. Sk. )
Mustafa Kemal Paşa ( 2290. Sk. )
KARABURUN / İZMİR
24Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 16:00
Kesinti ID : 3286736
KARABURUN / İZMİR
Bozköy ( Bozköy Köyü İç Yolu Bozköy Yolu )
KEMALPAŞA / İZMİR
24Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3286722
KEMALPAŞA / İZMİR
Kızılüzüm
KİRAZ / İZMİR
24Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:30 - 16:00
Kesinti ID : 3286704
KİRAZ / İZMİR
Tumbullar
Taşlıyatak ( DERVİŞLER )
KONAK / İZMİR
24Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
2:00 - 2:15
Kesinti ID : 3286664
KONAK / İZMİR
Atilla ( 512. Sk. 343. Sk. 348. Sk. 458. Sk. 459. Sk. 460. Sk. 461. Sk. 462. Sk. 463. Sk. 464. Sk. 465. Sk. 466. Sk. 467. Sk. 470. Sk. 471. Sk. 472. Sk. 473. Sk. 474. Sk. 475. Sk. 476. Sk. 477. Sk. 480. Sk. 483. Sk. 486. Sk. 487. Sk. 496. Sk. 497. Sk. 498. Sk. 499. Sk. 517. Sk. 518. Sk. 523. Sk. 524. Sk. Eşrefpaşa Cd. )
Altıntaş ( 347. Sk. 368. Sk. İnönü Cd. )
Çimentepe ( 558. Sk. 572. Sk. 574. Sk. 574/2. Sk. 586. Sk. 587. Sk. 588. Sk. 589. Sk. 590. Sk. 590/1. Sk. 591. Sk. 592. Sk. 593. Sk. 594. Sk. 594/1. Sk. 597. Sk. 600. Sk. )
Güneşli ( 526/2. Sk. 526/3. Sk. Eski İzmir Cd. Eskiizmir Yeşillik Cd. )
Kocatepe ( 557. Sk. 559. Sk. 559/1. Sk. 568. Sk. 573. Sk. 574/1. Sk. )
Zafertepe ( 530. Sk. 540. Sk. 541. Sk. 542. Sk. 543. Sk. 581. Sk. 582. Sk. 583. Sk. 584. Sk. 585. Sk. 606. Sk. )
Planlandı
24Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 13:00
Kesinti ID : 3286666
KONAK / İZMİR
Atilla ( 467. Sk. 486. Sk. 524. Sk. 460. Sk. 464. Sk. 465. Sk. 466. Sk. 476. Sk. )
Planlandı
24Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 18:00
Kesinti ID : 3286674
KONAK / İZMİR
Alsancak ( 1484. Sk. Yzb. Şerafettin Bey Sk. )
ÖDEMİŞ / İZMİR
24Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3286644
ÖDEMİŞ / İZMİR
Artıcak ( SUBATAN YAYLASI KÜME EVLER )
Gölcük ( MURSALLI SUBATAN YAYLASI )
Planlandı
24Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 16:00
Kesinti ID : 3286645
ÖDEMİŞ / İZMİR
Birgi ( BEYZADE SOKAK TAŞPAZAR İsabey Sk. çay ALLAME ULUSELVİ SK. Muhittin Efendi Sk. Meydanbaşı Sk. Karaoğlu Sk. BERRAK Fatih Mehmet Bey Cd. İmamı Birgivi Sk. İmam Birgivi Sk. Üskesler Küme Evleri Sk. Yarbaşı Sk. )
Planlandı
24Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3286646
ÖDEMİŞ / İZMİR
Kazanlı ( Kazanlı Köyü İç Yolu Tire Ödemiş Yolu )
Planlandı
24Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3286648
ÖDEMİŞ / İZMİR
Tosunlar ( başova Tosunlar Köyü İç Yolu )
Üzümlü ( ÜZÜMLÜ KÜME EVLER Üzümlü Köyü Üzümlü Köyü İç Yolu KÖY İÇİ )
Suçıktı
Ortaköy ( Ortaköy Köyü İç Yolu ortaköyy )
Köseler ( Köseler Köyü İç Yolu KOCAMEZARLIK )
Çamyayla ( Çamyayla Köyü Çamyayla Köyü İç Yolu LÜBBEY )
Demircili
Dereuzunyer ( Bebekler Köyü İç Yolu Dereuzunyer Köyü İç Yolu Dereuzunyer Yolu )
Karadoğan ( karadoğan küme evleri KARADOĞAN KÜME EVLER Karadoğan Köyü İç Yolu karadoğan küme evler )
Bebekler ( Bebekler Köyü )
Planlandı
24Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 14:00
Kesinti ID : 3286649
ÖDEMİŞ / İZMİR
Seyrekli ( Seyrekli Köyü Seyrekli Köyü İç Yolu )
Demircili
Karakova ( KARAKOVA Karakova Köyü İç Yolu )
Emmioğlu ( Karakova Yolu )
Üç Eylül ( ÜÇ EYLÜL İRSE GÖLÜ MEVKİİ KOCAORMAN MEVKİİ )
Planlandı
24Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
13:00 - 17:00
Kesinti ID : 3286696
ÖDEMİŞ / İZMİR
Şirinköy
Işık ( Işık Köyü İç Yolu )
Yeniköy
Planlandı
24Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:30 - 12:30
Kesinti ID : 3286700
ÖDEMİŞ / İZMİR
Yeniceköy ( Yeniceköy Yolu )
TİRE / İZMİR
24Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3283426
TİRE / İZMİR
Yamandere ( Yamandere Yolu Yamandere Köyü İç Yolu NİYAZİ BOZKURT )
Küçükkemerdere ( KÜÇÜKKEMERDERE DERE küçükkemerdere atatürk Küçükkemerdere Köyü İç Yolu Küçükkemerdere Köyü )
Dibekçi ( yamandere dıbekcı yolu )
Dallık ( sogulcaksu kume evleri Dallık Yolu Dallık Köyü İç Yolu )
Çeriközü
Boynuyoğun
Büyükkemerdere ( Büyükkemerdere Köyü İç Yolu Büyükkemerdere Yolu büyükkemerdere ara yol buyukkemerdere )
TORBALI / İZMİR
24Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
8:30 - 9:00
Kesinti ID : 3286718
TORBALI / İZMİR
Çapak ( 2513. Sk. 2562. Sk. 2552. Sk. 2517 2502 2503 sok 2556 Sk. 2510/1 2517/2 2501. Sk. 2503. Sk. 2504. Sk. 2505. Sk. 2507. Sk. 2508. Sk. 2509. Sk. 2510. Sk. 2511. Sk. 2512. Sk. 2548. sokak 2543. Sk. 2540. Sk. 2538. Sk. 2536. Sk. 2534. Sk. 2532. Sk. 2530. Sk. 2528. Sk. 2526. Sk. 2524. Sk. 2522. Sk. 2521. Sk. 2520. Sk. 2519. Sk. 2518. Sk. 2517. Sk. 2516. Sk. 2515. Sk. 2514. Sk. )
Karakuyu
Ortaköy ( ÇİÇEK SK. Aslanlar Camiisokagi Paşa Sk. Philsa Cd. Çiçek Sk. )
Yedi Eylül
Planlandı
24Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3286723
TORBALI / İZMİR
Çapak ( 2518. Sk. 2517. Sk. 2516. Sk. 2515. Sk. 2514. Sk. 2513. Sk. 2512. Sk. 2511. Sk. 2510. Sk. 2509. Sk. 2508. Sk. 2507. Sk. 2505. Sk. 2504. Sk. 2503. Sk. 2501. Sk. 2517/2 2510/1 2503 sok 2502 2534. Sk. 2532. Sk. 2530. Sk. 2528. Sk. 2526. Sk. 2524. Sk. 2522. Sk. 2521. Sk. 2520. Sk. 2519. Sk. 2556 Sk. 2540. Sk. 2548. sokak 2552. Sk. 2562. Sk. 2538. Sk. 2536. Sk. 2517 )
Ortaköy
Planlandı
24Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
17:00 - 17:30
Kesinti ID : 3286724
TORBALI / İZMİR
Ortaköy ( Çiçek Sk. Philsa Cd. Paşa Sk. Camiisokagi Aslanlar ÇİÇEK SK. )
Çapak ( 2556 Sk. 2510/1 2517/2 2501. Sk. 2503. Sk. 2504. Sk. 2505. Sk. 2507. Sk. 2508. Sk. 2509. Sk. 2510. Sk. 2511. Sk. 2512. Sk. 2513. Sk. 2514. Sk. 2515. Sk. 2516. Sk. 2517. Sk. 2518. Sk. 2519. Sk. 2520. Sk. 2521. Sk. 2522. Sk. 2524. Sk. 2526. Sk. 2528. Sk. 2530. Sk. 2532. Sk. 2534. Sk. 2536. Sk. 2538. Sk. 2540. Sk. 2543. Sk. 2548. sokak 2552. Sk. 2562. Sk. 2503 sok 2517 2502 )
Yedi Eylül
Karakuyu
URLA / İZMİR
24Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3286800
URLA / İZMİR
Şirinkent ( 4228/1. Sk. )
M. Fevzi Çakmak
Kalabak ( 3318. Sk. )
Planlandı
24Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3286806
URLA / İZMİR
Kalabak ( 3020 3027. Sk. 3029. Sk. 3016/1. Sk. 3016 MUSTAFA KEMAL 3012. Sk. 3013 3008 3021 3003 3007. Sk. 3018 )
Planlandı
24Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3286808
URLA / İZMİR
Kalabak ( 3279. Sk. 3281. Sk. 3288. Sk. 3290. Sk. 3293. Sk. 3298. Sk. MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK MUSTAFA KEMAL 3025. Sk. 3024. Sk. 3022. Sk. 3003 3289 3005 3026. Sk. 3028. Sk. 3275. Sk. )