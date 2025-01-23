İzmir'de 24 Ocak Cuma günü 16 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacağı duyuruldu. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor. 

BERGAMA / İZMİR

24Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 15:00

Kesinti ID : 3284471

BERGAMA / İZMİR

Hisarköy ( Hisarköy İç Yolu Hisarköy Köyü İç Yolu )

BORNOVA / İZMİR

24Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 15:00

Kesinti ID : 3285002

BORNOVA / İZMİR

Karaçam ( İstanbul Otoyolu Cd. İstanbul Cd. Çağlayan Sk. Palmiye Karaçam Yolu Karaçam Cd. Karaçam )

Planlandı

24Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 15:00

Kesinti ID : 3285004

BORNOVA / İZMİR

Karaçam ( Karaçam Karaçam Cd. )

Planlandı

24Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 16:00

Kesinti ID : 3286017

BORNOVA / İZMİR

Merkez ( 4555. Sk. 4557. Sk. 4557/2. Sk. 4558. Sk. 4558/1. Sk. 4560. Sk. 4570/1. Sk. Fevzi Paşa Fevzi Paşa Cd. 4555/3 4557/1 )

Planlandı

24Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 15:00

Kesinti ID : 3286194

BORNOVA / İZMİR

Meriç ( 5605. Sk. 5604. Sk. 5603. Sk. Kemalpaşa Cd. 5745. Sk. 5612. Sk. 5607. Sk. )

Planlandı

24Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 15:00

Kesinti ID : 3286198

BORNOVA / İZMİR

Meriç ( 5605. Sk. Kemalpaşa Cd. 5745. Sk. 5739. Sk. 5738. Sk. 5737. Sk. 5735. Sk. 5734/1. Sk. 5734. Sk. 5733. Sk. 5732. Sk. 5731. Sk. 5730. Sk. 5729/1. Sk. 5729. Sk. 5728. Sk. 5727. Sk. 5619/1. Sk. 5618. Sk. 5612. Sk. 5610. Sk. 5609. Sk. )

Planlandı

24Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 12:00

Kesinti ID : 3286742

BORNOVA / İZMİR

Ergene ( 555 550. Sk. )

BUCA / İZMİR

24Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 15:00

Kesinti ID : 3286047

BUCA / İZMİR

İnkılap ( 514. Sk. 512. Sk. 518. Sk. 529. Sk. 527. Sk. 525. Sk. 524. Sk. 516. Sk. 531. Sk. )

ÇEŞME / İZMİR

24Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 13:00

Kesinti ID : 3286772

ÇEŞME / İZMİR

Ardıç ( 5461 5438 5438/1. Sk. 5438/2. Sk. 5458. Sk. 5459. Sk. 5460. Sk. 5464. Sk. 5465. Sk. 5466. Sk. 5470 5491/1. Sk. )

Planlandı

24Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 11:00

Kesinti ID : 3286774

ÇEŞME / İZMİR

Yalı ( 6240. Sk. 6239. Sk. 6238. Sk. 6217. Sk. 6216. Sk. 6215. Sk. 6198. Sk. 6000 6275 6281. Sk. 6282. Sk. 6284. Sk. 6285. Sk. 6287. Sk. 6278 6280. Sk. 6279/1. Sk. 6279. Sk. 6277. Sk. 6272. Sk. 6267. Sk. 6266. Sk. )

Planlandı

24Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

11:00 - 12:00

Kesinti ID : 3286784

ÇEŞME / İZMİR

Yalı ( 6254. Sk. 6231. Sk. 6232. Sk. 6235. Sk. 6236. Sk. 6239. Sk. 6241. Sk. 6243. Sk. 6244. Sk. 6245. Sk. 6246. Sk. 6247. Sk. 6248. Sk. 6250. Sk. 6230. Sk. 6255. Sk. 6256. Sk. 6257. Sk. 6258. Sk. 6259. Sk. 6260. Sk. 6273. Sk. 6348. Sk. 6000 6209. Sk. 6216. Sk. 6217. Sk. 6218 6219. Sk. 6220. Sk. 6221. Sk. 6223. Sk. 6224. Sk. 6225. Sk. 6226. Sk. 6227. Sk. 6228. Sk. )

DİKİLİ / İZMİR

24Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 12:00

Kesinti ID : 3286002

DİKİLİ / İZMİR

Salihler ( Nazım Hikmet Sokak Günay Sk. Rengin Sk. Sahil Yolu Cd. Özgür Sk. Doru Tatil Sitesi Keskin Sk. )

Planlandı

24Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

13:00 - 16:00

Kesinti ID : 3286004

DİKİLİ / İZMİR

Salihler ( 820 821 BAHAR Özgür Sk. 15. Sk. 822 )

FOÇA / İZMİR

24Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 11:00

Kesinti ID : 3286889

FOÇA / İZMİR

Hacıveli ( 436. Sk. 439. Sk. Foça İzmir Karayolu Cd. 39/1 412/2 412/1 438 39/1. Sk. 409. Sk. 411 438. Sk. )

Planlandı

24Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 16:00

Kesinti ID : 3286893

FOÇA / İZMİR

Hacıveli ( 434 430. Sk. 415. Sk. 20/4. Sk. 20. Sk. 415 )

Planlandı

25Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 16:00

Kesinti ID : 3286132

FOÇA / İZMİR

Cumhuriyet ( 1124. Sk. 1125. Sk. 1130. Sk. 1131. Sk. 1132. Sk. Alanya Cd. Foça Cd. İ. Sefa Köse Reis Oğlu Cd. İç Yol İ.SEFA KÖSEREİSOĞLU CAD. )

GAZİEMİR / İZMİR

24Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 17:00

Kesinti ID : 3286650

GAZİEMİR / İZMİR

Hürriyet ( Plevne Cd. 1073. Sk. 1071. Sk. 1072. Sk. 1093. Sk. 1074. Sk. 1094. Sk. 1095. Sk. )

GÜZELBAHÇE / İZMİR

24Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 11:00

Kesinti ID : 3286801

GÜZELBAHÇE / İZMİR

Yelki ( 2137. Sk. 2346. Sk. 2270. Sk. 2268 2255. Sk. İnönü Cd. 2253. Sk. 2251. Sk. 2245/1. Sk. )

Mustafa Kemal Paşa ( 2290. Sk. )

KARABURUN / İZMİR

24Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 16:00

Kesinti ID : 3286736

KARABURUN / İZMİR

Bozköy ( Bozköy Köyü İç Yolu Bozköy Yolu )

KEMALPAŞA / İZMİR

24Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 17:00

Kesinti ID : 3286722

KEMALPAŞA / İZMİR

Kızılüzüm

KİRAZ / İZMİR

24Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:30 - 16:00

Kesinti ID : 3286704

KİRAZ / İZMİR

Tumbullar

Taşlıyatak ( DERVİŞLER )

KONAK / İZMİR

24Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

2:00 - 2:15

Kesinti ID : 3286664

Karşıyaka, Uğur Mumcu’yu 32. yılında anıyor: "Mücadelesi yaşatılacak" Karşıyaka, Uğur Mumcu’yu 32. yılında anıyor: "Mücadelesi yaşatılacak"
KONAK / İZMİR

Atilla ( 512. Sk. 343. Sk. 348. Sk. 458. Sk. 459. Sk. 460. Sk. 461. Sk. 462. Sk. 463. Sk. 464. Sk. 465. Sk. 466. Sk. 467. Sk. 470. Sk. 471. Sk. 472. Sk. 473. Sk. 474. Sk. 475. Sk. 476. Sk. 477. Sk. 480. Sk. 483. Sk. 486. Sk. 487. Sk. 496. Sk. 497. Sk. 498. Sk. 499. Sk. 517. Sk. 518. Sk. 523. Sk. 524. Sk. Eşrefpaşa Cd. )

Altıntaş ( 347. Sk. 368. Sk. İnönü Cd. )

Çimentepe ( 558. Sk. 572. Sk. 574. Sk. 574/2. Sk. 586. Sk. 587. Sk. 588. Sk. 589. Sk. 590. Sk. 590/1. Sk. 591. Sk. 592. Sk. 593. Sk. 594. Sk. 594/1. Sk. 597. Sk. 600. Sk. )

Güneşli ( 526/2. Sk. 526/3. Sk. Eski İzmir Cd. Eskiizmir Yeşillik Cd. )

Kocatepe ( 557. Sk. 559. Sk. 559/1. Sk. 568. Sk. 573. Sk. 574/1. Sk. )

Zafertepe ( 530. Sk. 540. Sk. 541. Sk. 542. Sk. 543. Sk. 581. Sk. 582. Sk. 583. Sk. 584. Sk. 585. Sk. 606. Sk. )

Planlandı

24Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 13:00

Kesinti ID : 3286666

KONAK / İZMİR

Atilla ( 467. Sk. 486. Sk. 524. Sk. 460. Sk. 464. Sk. 465. Sk. 466. Sk. 476. Sk. )

Planlandı

24Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 18:00

Kesinti ID : 3286674

KONAK / İZMİR

Alsancak ( 1484. Sk. Yzb. Şerafettin Bey Sk. )

ÖDEMİŞ / İZMİR

24Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 17:00

Kesinti ID : 3286644

ÖDEMİŞ / İZMİR

Artıcak ( SUBATAN YAYLASI KÜME EVLER )

Gölcük ( MURSALLI SUBATAN YAYLASI )

Planlandı

24Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 16:00

Kesinti ID : 3286645

ÖDEMİŞ / İZMİR

Birgi ( BEYZADE SOKAK TAŞPAZAR İsabey Sk. çay ALLAME ULUSELVİ SK. Muhittin Efendi Sk. Meydanbaşı Sk. Karaoğlu Sk. BERRAK Fatih Mehmet Bey Cd. İmamı Birgivi Sk. İmam Birgivi Sk. Üskesler Küme Evleri Sk. Yarbaşı Sk. )

Planlandı

24Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 16:00

Kesinti ID : 3286646

ÖDEMİŞ / İZMİR

Kazanlı ( Kazanlı Köyü İç Yolu Tire Ödemiş Yolu )

Planlandı

24Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 16:00

Kesinti ID : 3286648

ÖDEMİŞ / İZMİR

Tosunlar ( başova Tosunlar Köyü İç Yolu )

Üzümlü ( ÜZÜMLÜ KÜME EVLER Üzümlü Köyü Üzümlü Köyü İç Yolu KÖY İÇİ )

Suçıktı

Ortaköy ( Ortaköy Köyü İç Yolu ortaköyy )

Köseler ( Köseler Köyü İç Yolu KOCAMEZARLIK )

Çamyayla ( Çamyayla Köyü Çamyayla Köyü İç Yolu LÜBBEY )

Demircili

Dereuzunyer ( Bebekler Köyü İç Yolu Dereuzunyer Köyü İç Yolu Dereuzunyer Yolu )

Karadoğan ( karadoğan küme evleri KARADOĞAN KÜME EVLER Karadoğan Köyü İç Yolu karadoğan küme evler )

Bebekler ( Bebekler Köyü )

Planlandı

24Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 14:00

Kesinti ID : 3286649

ÖDEMİŞ / İZMİR

Seyrekli ( Seyrekli Köyü Seyrekli Köyü İç Yolu )

Demircili

Karakova ( KARAKOVA Karakova Köyü İç Yolu )

Emmioğlu ( Karakova Yolu )

Üç Eylül ( ÜÇ EYLÜL İRSE GÖLÜ MEVKİİ KOCAORMAN MEVKİİ )

Planlandı

24Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

13:00 - 17:00

Kesinti ID : 3286696

ÖDEMİŞ / İZMİR

Şirinköy

Işık ( Işık Köyü İç Yolu )

Yeniköy

Planlandı

24Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:30 - 12:30

Kesinti ID : 3286700

ÖDEMİŞ / İZMİR

Yeniceköy ( Yeniceköy Yolu )

TİRE / İZMİR

24Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 17:00

Kesinti ID : 3283426

TİRE / İZMİR

Yamandere ( Yamandere Yolu Yamandere Köyü İç Yolu NİYAZİ BOZKURT )

Küçükkemerdere ( KÜÇÜKKEMERDERE DERE küçükkemerdere atatürk Küçükkemerdere Köyü İç Yolu Küçükkemerdere Köyü )

Dibekçi ( yamandere dıbekcı yolu )

Dallık ( sogulcaksu kume evleri Dallık Yolu Dallık Köyü İç Yolu )

Çeriközü

Boynuyoğun

Büyükkemerdere ( Büyükkemerdere Köyü İç Yolu Büyükkemerdere Yolu büyükkemerdere ara yol buyukkemerdere )

TORBALI / İZMİR

24Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

8:30 - 9:00

Kesinti ID : 3286718

TORBALI / İZMİR

Çapak ( 2513. Sk. 2562. Sk. 2552. Sk. 2517 2502 2503 sok 2556 Sk. 2510/1 2517/2 2501. Sk. 2503. Sk. 2504. Sk. 2505. Sk. 2507. Sk. 2508. Sk. 2509. Sk. 2510. Sk. 2511. Sk. 2512. Sk. 2548. sokak 2543. Sk. 2540. Sk. 2538. Sk. 2536. Sk. 2534. Sk. 2532. Sk. 2530. Sk. 2528. Sk. 2526. Sk. 2524. Sk. 2522. Sk. 2521. Sk. 2520. Sk. 2519. Sk. 2518. Sk. 2517. Sk. 2516. Sk. 2515. Sk. 2514. Sk. )

Karakuyu

Ortaköy ( ÇİÇEK SK. Aslanlar Camiisokagi Paşa Sk. Philsa Cd. Çiçek Sk. )

Yedi Eylül

Planlandı

24Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 17:00

Kesinti ID : 3286723

TORBALI / İZMİR

Çapak ( 2518. Sk. 2517. Sk. 2516. Sk. 2515. Sk. 2514. Sk. 2513. Sk. 2512. Sk. 2511. Sk. 2510. Sk. 2509. Sk. 2508. Sk. 2507. Sk. 2505. Sk. 2504. Sk. 2503. Sk. 2501. Sk. 2517/2 2510/1 2503 sok 2502 2534. Sk. 2532. Sk. 2530. Sk. 2528. Sk. 2526. Sk. 2524. Sk. 2522. Sk. 2521. Sk. 2520. Sk. 2519. Sk. 2556 Sk. 2540. Sk. 2548. sokak 2552. Sk. 2562. Sk. 2538. Sk. 2536. Sk. 2517 )

Ortaköy

Planlandı

24Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

17:00 - 17:30

Kesinti ID : 3286724

TORBALI / İZMİR

Ortaköy ( Çiçek Sk. Philsa Cd. Paşa Sk. Camiisokagi Aslanlar ÇİÇEK SK. )

Çapak ( 2556 Sk. 2510/1 2517/2 2501. Sk. 2503. Sk. 2504. Sk. 2505. Sk. 2507. Sk. 2508. Sk. 2509. Sk. 2510. Sk. 2511. Sk. 2512. Sk. 2513. Sk. 2514. Sk. 2515. Sk. 2516. Sk. 2517. Sk. 2518. Sk. 2519. Sk. 2520. Sk. 2521. Sk. 2522. Sk. 2524. Sk. 2526. Sk. 2528. Sk. 2530. Sk. 2532. Sk. 2534. Sk. 2536. Sk. 2538. Sk. 2540. Sk. 2543. Sk. 2548. sokak 2552. Sk. 2562. Sk. 2503 sok 2517 2502 )

Yedi Eylül

Karakuyu

URLA / İZMİR

24Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 15:00

Kesinti ID : 3286800

URLA / İZMİR

Şirinkent ( 4228/1. Sk. )

M. Fevzi Çakmak

Kalabak ( 3318. Sk. )

Planlandı

24Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 15:00

Kesinti ID : 3286806

URLA / İZMİR

Kalabak ( 3020 3027. Sk. 3029. Sk. 3016/1. Sk. 3016 MUSTAFA KEMAL 3012. Sk. 3013 3008 3021 3003 3007. Sk. 3018 )

Planlandı

24Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 15:00

Kesinti ID : 3286808

URLA / İZMİR

Kalabak ( 3279. Sk. 3281. Sk. 3288. Sk. 3290. Sk. 3293. Sk. 3298. Sk. MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK MUSTAFA KEMAL 3025. Sk. 3024. Sk. 3022. Sk. 3003 3289 3005 3026. Sk. 3028. Sk. 3275. Sk. )

Kaynak: HABER MERKEZİ