CHP Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Süleyman Bülbül, Söke’de Organize Sanayi Bölgesi’nde fabrikalardan çevreye yayılan koku ve duman nedeniyle yaşanan mağduriyeti Meclis’te anlattı.

CHP’li Bülbül şunları söyledi:

"Memleketim Aydın’da Söke’de bulunan Organize Sanayi Bölgesi’nde çimento, gaz, beton, kağıt, balık yemi ve diğer kimyasal madde üreten fabrikalardan çevreye ciddi anlamda koku ve duman yayılmaktadır. Söke halkı ciddi bir mağduriyetle karşı karşıyadır.

“Atık ve kimyasal gazlar toprağa karışıyor”

Atık ve gazlar sebebiyle insan sağlığını tehlikeye düşürecek boyutta hava kirliliği meydana gelmektedir. Kirlilikle, ev ve arabaların üzeri yapışkan bir madde kaplanmaktadır. Yağmur yağdıkça bu atıklar ve kimyasal gazlar, toprağa karışmaktadır.

“Temiz hava, herkesin hakkıdır”

Temiz hava, herkesin hakkıdır. Aydın’ın her ilçesinde, mahallesinde, sokağında, köyünde sağlıklı bir yaşam için temiz havaya ihtiyacımız var. Temiz Hava Hakkı Platformu’nun Kara Raporu’na göre Aydın, havası en kirli 10 il arasında yer almaktadır. Aydın bu tabloyu hak etmiyor. Sökeliler gökyüzüne baktığında kirlilik ve duman görmek istemiyor.

“Acil önlem alınmalıdır”

Halk sağlığını etkileyen, kirliliğe karşı acil önlem mutlaka alınmalıdır. Yapılan ölçümlerin denetimleri arttırılmalı. Zararın ortadan kaldırılması için harekete geçilmelidir."