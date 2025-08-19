CHP’li Bülbül’den Çerçioğlu’na:

“Bu yüzle Aydın sokaklarına nasıl çıkacaksınız”

“Ne zaman istifa edeceksiniz”

CHP Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Süleyman Bülbül, AK Parti’ye katılan Özlem Çerçioğlu’na istifa çağrısında bulunarak, “Bugün yaşananlardan sonra belediye başkanlığından istifa etmek, siyasi ahlakın getirdiği bir zorunluluktur. Sayın Çerçioğlu, Cumhuriyet Halk Partililerin size emanet ettiği belediye başkanlığından ne zaman istifa edeceksiniz?” diye sordu.

CHP Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Süleyman Bülbül ,Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun CHP’den istifa ederek AK Parti’ye katılmasının ardından bir açıklama yaptı.

CHP’li Bülbül’ün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Belediye başkanlarımızı, partililerimizi, yetişmiş bürokratlarımızı hukuksuzca zindanlara koyan, zulmeden AKP’nin kapısında ‘soruşturmalarımı kapatın’ diye diz çöküp yalvaranlardan dürüstlük ve siyasi ahlak dersi dinleyecek değiliz.

“Siyasi ahlaksızlığın en büyüğüdür”

Dürüstlük, kamu ahlakı ve yasalar çerçevesinde hizmet gibi kavramları ağzına almaya haddi olmayanların; halkın oylarını pazarlık masasına koyup kirli siyasi hesaplara alet etmesi, hırsına yenik düşerek şahsi çıkarlarını memleketin önüne koyması, siyasi ahlaksızlığın en büyüğüdür.

“Demokrasi dersi dinlemek bize nasip oldu”

Aydın’lı bir siyasetçi ve milletvekili olarak yıllarca Ankara’da tek adam Erdoğan’la Aydın’da ise tekçi gizli saray sevdalılarıyla mücadele ettim. Neticede haklılığım bugün ortaya çıktı. ‘Antidemokratik’ uygulamalara gelince; belediyede kamu gücü sayesinde sağladığı iş imkanıyla Aydınlı emekçi hemşehrilerimizi esaret altına alan, kendisi istifa ederken iş, aş, ekmek tehdidiyle partililerimize istifa baskısı yapan bir yapıdan demokrasi dersi dinlemek de bizlere nasip oldu (!)

“İhanetlerin en büyüğüdür”

Halkın iradesini kendi siyasi kariyerinin pazarlığında kullanmaya kalkışanların bize ‘dürüstlük’ ve ‘ahlak’ dersi vermeye kalkması en hafif tabiriyle hadsizliktir. İhanetlerin en büyüğü; milli iradeyi iradeyi yok saymaktır.

“Bu yüzle Aydın sokaklarına nasıl çıkacaksınız”

Soruyorum: CHP’de siyaset yaptığınız dönemde sizi yolsuzlukla itham eden AKP’li siyasetçilerle nasıl yan yana geldiniz, ellerini kaldırdınız? Madem yargıdan korkmuyorsunuz neden AKP’nin boyunduruğuna girdiniz? Oy veren 344 bin Cumhuriyet Halk Partilinin iradesine ettiğiniz ihanet vicdanınıza sığıyor mu? Cumhuriyet Halk Partili seçmenin iradesine ihanet edip AKP’ye geçmek mi siyasi dürüstlük? Bu yüzle Aydın sokaklarına nasıl çıkacaksınız?

“İhanet unutulmayacaktır”

Silivri zindanlarında, kumpaslara ve iftiralara karşı dimdik duran onlarca yoldaşımız; emaneti olan halk iradesini korurken, Cumhuriyet Halk Partililerin oyunu pazarlık konusu yapanların ihaneti unutulmayacak. Bugün yaşananlardan sonra belediye başkanlığından istifa etmek, siyasi ahlakın getirdiği bir zorunluluktur.

“Aydın’ın siyaset tüccarlarına karnı toktur”

Sayın Çerçioğlu, Cumhuriyet Halk Partililerin size emanet ettiği belediye başkanlığından ne zaman istifa edeceksiniz? Biz kimin neye hizmet ettiğini, hangi güçlerin gölgesinde hareket ettiğini çok iyi biliyoruz. ‘Tek adam’a ne yerelde ne de genelde biat etmedik, etmeyeceğiz. Aydın’ın da Türkiye’nin de siyaset tüccarlarına ihtiyacı yoktur, karnı da toktur. Yazıklar olsun!

“Her şey çok güzel olacak”

Sayın Çerçioğlu; İlk sandıkta himayeleri altına girdiğinizi ifade ettiğiniz AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte halkımız sizi siyaset sahnesinden silecek. Her zaman söylediğim gibi: Her şey çok güzel olacak.